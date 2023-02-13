Російські хакери зламали сайти НАТО: хто саме стоїть за цими кібератаками

Кіберексперти оборонного альянсу вже вирахували хакерське угруповання з Росії.

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Декілька інтернет-ресурсів, що належать НАТО, зазнали активної хакерської атаки, повідомляє Handelsblatt. Наразі експерти з безпеки розслідують цей інцидент, заявляють у Брюсселі.

Ця атака торкнулася відразу кількох ресурсів, що належать Північноатлантичному альянсу. Яка інформація зберігалася на сайтах НАТО і чому вони так цікавили хакерів, залишається невідомим. Але через атаку російських хакерів інтернет-ресурси були недоступними для користувачів.

Наразі вже зрозуміло, що за атакою стоїть хакерське угруповання Killnet. Російські хакери, які зламали сайти НАТО, це та сама група хакерів, яка раніше атакувала сайти бундестагу, місцевої поліції та об'єкти критичної інфраструктури Німеччини.

Одним із сайтів альянсу, який опинився під кібератакою, став інтернет-ресурс штабу спеціальних операцій НАТО. Але поки що пресслужба відомства не конкретизує завданих збитків від кібератак, зазначивши лише, що альянс регулярно займається кіберінцидентами і дуже серйозно ставиться до питання кібербезпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що російські хакери з Killnet атакували лікарні європейських країн: хто постраждав.

А ще раніше російські хакери з Killnet влаштували DDoS-атаки на найбільші аеропорти США.

Крім того, в Держдумі Росії запропонували створити кібервійська РФ із хакерів та айтішників.