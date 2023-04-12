"Під прицілом": російські хакери готують нову кампанію проти України, – The Economist

За словами журналістів, росіяни намагатимуться використовувати шкідливе програмне забезпечення для знищення даних.

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Російські хакери пристосувалися до нових обставин. Минулого року вони здійснили швидку операцію проти України, проте та змогла відбити атаку за допомогою західних технологій та фахівців. Про це пише The Economist.

Видання пише, що під час російського наступу в період з квітня до липня 2022 року Росія розширила свої кібероперації в Польщі та Східній Європі для збору розвідданих про постачання зброї в Україну. Російське ГРУ почало використовувати більше шкідливого програмного забезпечення.

Як розповів аналітик Ден Блек, російські хакери продемонстрували ознаки "більш підготовленої та активізованої кіберпрограми" з жовтня під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року. У грудні сталося два інциденти кіберінциденту "критичного" та "високого рівня" серйозності. Росіяни використовували вразливість ПЗ для негативного впливу на державний, військовий, енергетичний та логістичний сектори Польщі, Румунії та Туреччини.

За словами Блека, європейська енергетична безпека та логістика знаходяться під прицілом.

За словами журналістів, компанія Microsoft Threat Intelligence ще 15 березня попередила Україну, що проти неї готується нова кіберкампанія з боку російських хакерів. Так, хакери намагатимуться використовувати шкідливе програмне забезпечення для знищення даних.

У матеріалі сказано, що Україна потребує безперервної кібердопомоги так само як і стабільного постачання снарядів.

"Реальність така, що війна ще не закінчена", — заявив Блек.

За його словами, Росія продовжує навчатись на своїх недоліках.

Наприкінці березня видання The Guardian заявило, що хакери допомагають Путіну вести кібервійну із Заходом. За словами журналістів, російські хакери використовують систему Scan, яка допомагає виявляти слабкі місця у комп'ютерних системах. Так вони шукають потенційних цілей для атак по всьому світу.

Також 11 квітня Reuters повідомило, що хакери РФ зламують відеокамери в українських кафе. Окрім камер, російські хакери й надалі намагаються зламати українські комп'ютерні системи, щоб відстежити шляхи постачання зброї до України.