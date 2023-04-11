"Відстежують рух колон": хакери РФ зламують відеокамери в українських кафе, – ЗМІ

Окрім камер, російські хакери й надалі намагаються зламати українські комп'ютерні системи, щоб відстежити шляхи постачання зброї до України.

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Російські хакери зламують камери стеження в українських кафе, щоб відстежити рух колон за допомогою відповідних зображень. Про це заявив Роб Джойс, представник Агентства національної безпеки (АНБ) США, повідомило Reuters.

Він зазначив, що порушники діють дуже креативно. Хакери підключаються до вебкамер, що показують публіку. Це дозволяє їм стежити за колонами і поїздами, що доставляють допомогу до нашої держави. Роб Джойс зазначив, що камери на міських площах росіян їх менше цікавлять.

"Вишукують камери стеження в кафе, щоб бачити потрібну їм дорогу", – заявив фахівець.

Представник АНБ додав, що окрім камер, російські хакери й надалі намагаються зламати українські системи. Вони постійно намагаються проникнути до комп'ютерів американських військових підприємств та транспортних компаній, аби щось дізнатися більше інформації стосовно постачання зброї від союзників до України.

Видання The Guardian, посилаючись на витік даних із з московської компанії Vulkan, повідомило 30 березня, що хакери допомагають очільнику Кремля Володимиру Путіну й надалі вести кібервійну із Заходом. У матеріалі також йдеться, що деякі документи, які були поширені, це щось схоже на "потенційні цілі". Наприклад, йдеться про мапу США з деякими "крапками", а також детальну схему атомної електростанції, яка розташована на території Швейцарії. Російські хакери нібито намагаються використовувати систему Scan, яка допомагає виявляти слабкі місця у комп'ютерних системах.

У березні Microsoft опублікував звіт, в якому йдеться про те, що Росія готує нову кібератаку на Україну. У повідомленні зазначено, як активність Росії в кібернетичних загрозах направлена на посилення деструктивних можливостей, а також її плану стосовно збору розвідувальної інформації щодо України та цивільних і військових активів союзників.