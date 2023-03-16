Росія готує потужну кібератаку проти України, – звіт Microsoft

У документі викладено низку нових відкриттів про те, як російські хакери діяли під час війни в Україні та що може бути далі. Експерти Microsoft попереджають, що тактика суміщення фізичних військових операцій із кіберсилами повторює дії РФ перед повномасштабним вторгненням.

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Російські хакери готують нову хвилю кібератак проти України.

"Із січня 2023 року Microsoft спостерігає, як активність Росії в кібернетичних загрозах пристосовується для посилення деструктивних можливостей і можливостей збору розвідувальної інформації щодо України та цивільних і військових активів її партнерів", — йдеться у звіті. Одна група, "здається, готується до нової руйнівної кампанії".

За словами представників західних служб безпеки, ці висновки зроблено у той момент, коли Росія вводить нові війська на поле бою на сході України.

Експерти кажуть, що тактика поєднання фізичних військових операцій із кібертехнікою повторює попередню діяльність Росії.

"Поєднання кібернетичних атак зі спробами порушити або позбавити захисників здатності координувати дії та використовувати кіберзалежні технології не є новим стратегічним підходом", — сказала Емма Шредер, заступниця директора Ініціативи кібердержавного розвитку Атлантичної ради.

Microsoft з'ясувала, що особливо досвідчена російська хакерська команда, відома в дослідницькому співтоваристві кібербезпеки як Sandworm, тестувала "додаткові можливості у стилі програм-споживачів, які можна було б використовувати для деструктивних атак на організації за межами України, які виконують ключові функції у постачанні в Україні".

Що таке програми-споживачі

Це спеціальні програми, які зламують організації за допомогою фішингових кампаній, експлуатуючи вразливість пристроїв, підключених до інтернету, а також за допомогою куплених облікових даних. Атака програм-споживачів зазвичай полягає в тому, що хакери проникають в організацію, шифрують її дані та вимагають плати за відновлення доступу. Історично програми-витратники також використовувалися як прикриття для більш зловмисної кіберактивності, враховуючи так звані очищувачі, які просто знищують дані.

До речі, 23 лютого 2022 року відбулася масова атака на сайти Верховної Ради, уряду України та міністерства закордонних справ.

15 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові почали готуватися до контрнаступу ЗСУ: окупанти риють окопи та споруджують фортифікаційні зміцнення.

Водночас, за інформацією The Washington Post від 14 березня, українські чиновники не впевнені в успішності контрнаступу ЗСУ. Втрати української сторони нижчі, ніж у противника, як стверджують анонімні джерела, проте на полі бою гинуть чи одержують поранення найдосвідченіші бійці.

Також, 5 березня експерт Роман Світан заявив, що Збройні сили Російської Федерації не можуть вести наступальні дії в Україні через весняне бездоріжжя і відчувають нестачу снарядів. У зв'язку з цим ЗС РФ почали використовувати авіацію, що призвело до щоденних повітряних тривог.