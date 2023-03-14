Українські чиновники не впевнені в успішності контрнаступу ЗСУ, — The Washington Post

Втрати української сторони нижчі, ніж у противника, як стверджують анонімні джерела, проте на полі бою гинуть чи отримують поранення найдосвідченіші бійці.

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Деякі українські високопосадовці на умовах анонімності висловили сумнів щодо успішності весняного контрнаступу ЗСУ. Про це пише портал The Washington Post.

У повідомленні йдеться, що донедавна якість військової сили українців вважалася істотною перевагою над ЗС РФ, проте за останній рік обидві сторони зазнали чималих втрат, і ЗСУ втратили одних із найдосвідченіших бійців. Саме через цей чинник низка чиновників скептично ставляться до сценарію вдалого контрнаступу.

На думку американських та європейських експертів, з початку повномасштабної війни Україна втратила до 120 тисяч солдатів (інформація неофіційна, і дані про українські втрати озвучує виключно Генштаб), а РФ не менше 200 тисяч осіб особового складу. Це при тому, що противник має більшу за розмірами армію, а також населення РФ втричі більше, ніж Україна.

Приплив недосвідчених призовників, залучених для компенсації втрат, змінив профіль українських сил, йдеться у повідомленні. Також на передовій існує нестача снарядів, що позначається на якості боїв.

"Найцінніше у війні — це бойовий досвід. Солдат, який пережив шість місяців бою, і солдат, який прийшов з полігону, — це два різні солдати. Це небо і земля. І є лише декілька солдатів з бойовим досвідом. На жаль, всі вони вже мертві чи поранені", — коментує ситуацію командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Купол".

Успішність весняного контрнаступу ЗСУ: що кажуть українські чиновники

Це і призвело до певного песимізму, як пишуть журналісти, серед влади у Києві. Якщо ЗСУ будуть нездатні провести заявлений контрнаступ, тоді очікується нова порція критики на Захід за втрату часу з постачанням озброєння.

Один високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив, що кількість танків, яка прибуде в Україну, є чисто "символічною", а також вони можуть не встигнути приїхати до початку контрнаступу.

"Якщо у вас більше ресурсів, ви активніше атакуєте. Якщо у вас менше ресурсів, ви захищаєте більше. Ми будемо захищатися. Ось чому, якщо ви запитаєте мене особисто, я не вірю у великий контрнаступ для нас. Я хотів би в це повірити, але я дивлюся на ресурси і питаю: "З чим?" Можливо, у нас будуть деякі локалізовані прориви. У нас немає людей або зброї. І ви знаєте співвідношення: коли ви перебуваєте в наступі, ви втрачаєте вдвічі або втричі більше людей. Ми не можемо дозволити собі втратити так багато людей", — каже чиновник.

Нагадаємо, 11 березня координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко назвав три плацдарми, де ЗСУ можуть розпочати контрнаступ. За його словами, у кожного з плацдармів є свої переваги та недоліки. Однак, який саме оберуть наші військові — знають лише у Генштабі ЗСУ.