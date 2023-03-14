Украинские чиновники не уверены в успешности контрнаступления ВСУ, — The Washington Post

Потери украинской стороны ниже, чем у противника, как утверждают анонимные источники, однако на поле боя погибают или получают ранения самые опытные бойцы.

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Некоторые украинские высокопоставленные чиновники на условиях анонимности выразили свое сомнение в успешности весеннего контрнаступления ВСУ. Об этом пишет портал The Washington Post.

В сообщении говорится, что до недавна качество военной силы украинцев считалось существенным преимуществом над ВС РФ, однако за последний год обе стороны понесли немалые потери, и ВСУ лишились одних из самых опытных бойцов. Именно из-за этого фактора ряд чиновников скептически относятся к сценарию удачного контрнаступления.

По мнению американских и европейских экспертов, с начала полномасштабной войны Украина потеряла до 120 тысяч солдат (информация неофициальная, и данные об украинских потерях озвучивает исключительно Генштаб), а РФ не менее 200 тысяч человек личного состава. Это при том, что противник имеет большую по размерам армию, а также население РФ в три разы больше, нежели Украины.

Приток неопытных призывников, привлеченных для компенсации потерь, изменил профиль украинских сил, говорится в сообщении. Также на передовой существует нехватка снарядов, что сказывается на качестве боев.

"Самое ценное в войне — это боевой опыт. Солдат, который пережил шесть месяцев боя, и солдат, пришедший с полигона, — это два разных солдата. Это небо и земля. И есть только несколько солдат с боевым опытом. К сожалению, все они уже мертвы или ранены", — комментирует ситуацию командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол".

Успешность весеннего контрнаступления ВСУ: что говорят украинские чиновники

Это и привело к некому пессимизму, как пишут журналисты, среди властей в Киеве. Если ВСУ будут неспособны провести заявленное контрнаступление, тогда ожидается новая порция критики на Запад за потерю времени с поставками вооружения.

Один высокопоставленный украинских чиновник на условиях анонимности заявил, что количество танков, которое прибудет в Украину, — чисто "символическое", а также они могут не успеть приехать до начала контрнаступления.

"Если у вас больше ресурсов, вы более активно атакуете. Если у вас меньше ресурсов, вы защищаете больше. Мы будем защищаться. Вот почему, если вы спросите меня лично, я не верю в большое контрнаступление для нас. Я хотел бы в это поверить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю: "С чем?" Может быть, у нас будут некоторые локализованные прорывы. У нас нет людей или оружия. И вы знаете соотношение: когда вы находитесь в наступлении, вы теряете в два или три раза больше людей. Мы не можем позволить себе потерять так много людей", — говорит чиновник.

Напомним, 11 марта координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал три плацдарма, где ВСУ могут начать контрнаступление. По его словам у каждого из плацдармов есть свои преимущества и недостатки. Однако, какой именно выберут наши военные — знают только в Генштабе ВСУ.