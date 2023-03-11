Три плацдарма, где ВСУ могут начать контрнаступление, – эксперт

По словам Александра Коваленко, у каждого из плацдармов есть свои преимущества и недостатки. Однако, какой именно выберут наши военные — знают только в Генштабе ВСУ.

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Речь идет о левобережной части Херсонской области, а Запорожской области – в сторону Мелитополя, а также Луганской области. Об этом в комментарии Фокусу сказал координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, – отмечает он. – Какой из них выберут – знают только в Генштабе ВСУ. Мы должны понимать, что производится аналитический обзор ситуации по каждому из плацдармов. Контрнаступление будет происходить там, где мы будем максимально эффективны в контрнаступлении. Этот сценарий будет отличаться от используемых на северном плацдарме, Харьковской области и правобережной Херсонщине в 2022 году. Только оккупанты осуществляют наступательные действия по одной и той же методичке. Контрнаступления ВСУ не происходят по одинаковым сценариям. Я ожидаю чего-то вообще неожиданного".

В то же время Коваленко уточняет, что в Бахмуте, где идут бои, и украинская армия держит позиции, контрнаступление пока невозможно.

"Ситуация в ближайшее время там не изменится. Это будет преимущественно ведение обороны со стороны Вооруженных сил Украины. О контрнаступлении в Бахмуте речь не идет, пока там возможны только контратаки. Бахмут важен, чтобы подготовить резервы и получить технику", – уточняет он.

Детальнее о том, как прошла встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с генералами стран НАТО, и как это повлияет на фронт, читайте в нашей статье: "Планируем контрнаступление. О чем говорит главком Валерий Залужный с генералами НАТО".

Напомним, за последние три месяца Украина получила и еще получит больше техники, чем можно было себе представить с начала вторжения. Например, The Economist пишет, что из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% – стоимостью более $8 млн. – поступило в течение трех месяцев после 9 декабря. Кроме того, вместо того, чтобы усиливать Бахмут, Залужный отправил украинских военных на обучение заграницу. Так с января тренировочное командование 7-й армии США проводит пятинедельные курсы для украинских подразделений на полигоне Графенвер в Германии.