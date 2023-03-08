"Поток оружия превратился из ручья в реку": Украина готовит наступление, — The Economist

Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% — более 8 миллиардов долларов — поступило за три месяца с 9 декабря. Почти треть украинской армии скоро будет иметь вооружение по стандартам НАТО.

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Поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе 2023 года, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год, а 40% помощи (более 8 миллиардов долларов) — поступило за три месяца с 9 декабря. Об этом 6 марта пишет The Economist.

Издание пришло к выводу, что почти треть украинской армии скоро будет иметь вооружение по стандартам НАТО. Генерал Залужный надеется, что в конечном итоге в его распоряжении будут три новых армейских корпуса, каждый из которых состоит из шести бригад — более 60 тысяч человек.

С января Учебное командование 7-й армии США проводит пятинедельный курс для украинских подразделений на своем полигоне Графенвер в восточной Баварии. Во время своих наступлений в прошлом году украинская армия в основном атаковала в штатных формированиях размером с роту. Обучение в Графенвере предназначено для того, чтобы объединить их в более крупные батальоны и бригады, способные проводить "общевойсковую" операцию, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие рода вооруженных сил действуют одновременно и согласованно, а не просто последовательно, как это происходит в основном сейчас.

Западные чиновники расходятся во мнениях о том, будет ли всего этого достаточно, чтобы изгнать Россию из оккупированной территории Украины. Боеприпасы остаются серьезной проблемой, потому что западные союзники не спешат наращивать производство. И отсутствие у Украины военно-воздушных сил может стать еще большей проблемой, если российские военные самолеты окажутся готовыми идти на большие риски во время любого украинского наступления.

С другой стороны, российская армия находится в плачевном состоянии от противостояния под Бахмутом. В конечном итоге она может начать вытягивать подразделения из других участков длинной линии фронта, создавая промежутки, которые Украина может использовать.

К слову, по мнению экспертов, решающим фактором, который может определить исход контрнаступления ВСУ, являются логистические цепочки Запада и доставка боеприпасов в Украину.

3 марта советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал Виктор Назаров заявил, что на данном этапе войны Украина уже не потеряет свои территории, а, наоборот, будет продвигаться вперед.

Напомним, в интервью изданию Spiegel Виктор Назаров также заявил, что война в Украине будет продолжаться еще по меньшей мере год. По его словам безоговорочную капитуляцию России нанести невозможно, в силу размеров страны и ее ядерного оружия.

2 марта полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан заявил, что артиллерия – самый важный элемент украинского контрнаступления. По мнению американского военного, необходимо решить проблему с масштабными поставками боеприпасов от стран Запада, чтобы ВСУ смогли успешно освободить еще часть оккупированной территории.

Ранее социологи подсчитали, сколько украинцев верят в победу ВСУ. По словам заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, абсолютное большинство украинцев категорически исключают возможность уступок агрессору.

Еще напомним, что журналисты The Mirror заявили, что Путин планирует массовые атаки смертников на ВСУ в течение трех месяцев. Так, в планах российского президента Владимира Путина в ближайшее время продолжать текущую интенсивность атак и, соответственно, увеличивать смертность в рядах ВС РФ.