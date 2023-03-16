"Не можуть вести наступ": експерт назвав причину частих тривог в Україні (відео)

За словами полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, росіяни через складну ситуацію на передовій змушені часто задіяти авіацію, на тлі чого в українських містах почала частіше звучати повітряна сирена.

Related video

Збройні сили Російської Федерації не можуть вести наступальні дії в Україні під час весняного бездоріжжя і відчувають нестачу снарядів. У зв'язку з цим ЗС РФ почали використовувати авіацію, що призвело до щоденних повітряних тривог, сказав військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю "Уніану" 15 березня.

"Росіяни загрузли по лінії фронту, загрузли на Донеччині, завантажили на Луганщині, частини Харківської, тобто вони просунутися не можуть", — констатував Світан.

Експерт зазначив, що російські війська стають в оборону в Запорізькій та Херсонській областях, а ще по двох напрямках роблять спроби наступати. За його словами, російські сили включають авіаційну складову під час сльоти, оскільки вона не залежить від погоди.

Роман Світан про повітряні тривоги

"Для того, щоб підняти градус нанесення бойової поразки, вони зараз почали використовувати авіацію", — пояснив Роман Світан.

За словами військового експерта, ЗС РФ застосовують літаки МіГ-31к, які можуть нести ракети типу "Кинджал". Винищувачі можуть вилітати з навчальною метою, проте в Україні в цей час все одно звучить повітряна тривога.

"Росіяни виконують певні бойові дії, причому просто так би вони цього не робили, тому що один зліт літак дуже дорого коштує", — сказав експерт.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні ракетами різного типу. Серед іншого росіяни використали 6 ракет Х-47 "Кинджал".

За даними спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната від 10 березня, з початку повномасштабної війни ЗС РФ випустили Україною близько 20 гіперзвукових ракет "Кинжал". На цей час Росія має менш як 50 ракет даного типу.