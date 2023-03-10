"Підняття ставок Москви": Forbes про удар "Кинджалами" під час масованого обстрілу України

Попри те, що аналітики сумніваються в тому, що "Кинджал" справді гіперзвукова ракета, для української системи ППО це черговий виклик.

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Уночі 9 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, серед цілої купи різноманітних ракет були й "Кинджали". Це ставить нові виклики перед Києвом. Про це повідомляє мілітарі відділ Forbes.

За даними Повітряних сил України, ЗС РФ запустила цілу низку ракет і БПЛА:

28 крилатих ракет Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет "Калібр";

6 крилатих ракет Х-22;

6 ракет Х-47 "Кинджал";

8 керованих ракет Х-31П/Х-59;

13 зенітних ракет С-300;

8 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

У виданні зазначають, що удар такою різноманітною кількістю ракет говорить про те, що РФ кидає у бій усе, що має. Масове застосування ракет С-300 здається актом розпачу, оскільки цей комплекс розробляли як ППО. Вони не мають високої точності, а вага боєголовки становить 150 кг — це приблизно в 3 рази менше, ніж у Х-101.

Проте найбільшим сюрпризом у виданні назвали удар ракет "Кинджал". За весь час повномасштабної війни їх застосовували лише кілька разів. Гіперзвукова ракета "Кинджал" — це одна з розрекламованої "суперзброї Путіна". Однак в аналітиків виникають питання, чи справді "Кинджал" є гіперзвуковою ракетою.

Х-47 є модифікованою версією балістичної ракети "Іскандер", що, зі свого боку, є квазібалістичною ракетою. Це означає, що "Кинджал" запускають із літака на великій висоті, щоб ракета могла мати достатній запас палива для розвивання високої швидкості. Її траєкторія відрізняється від балістичної, вона летить низькою траєкторією, що робить її складною для перехоплення ціллю.

У виданні резюмують, що в будь-якому випадку використання "Кинджалів" призводить до того, що перед протиповітряною обороною з'являються нові виклики. Україна отримає ЗРК Patriot, проте він не покриє територію всієї України, крім того, невідомо, чи зможе він перехоплювати "Кинджали". Тому застосування ракет Х-47 "Кинджал" — це підвищення ставок РФ.

Нагадаємо, 9 березня в КМВА заявили, що ЗС РФ могли завдати удару по Києву ракетою "Кинджал". Ракета поцілила в один із об'єктів інфраструктури.

10 березня в ЗМІ писали, що використання ракет "Кинджал" ЗС РФ поміняє перебіг війни.