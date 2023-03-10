"Поднятие ставок Москвы": Forbes об ударе "Кинжалами" при массированном обстреле Украины

Несмотря на то, что аналитики сомневаются в том, что "Кинжал" действительно гиперзвуковая ракета, для украинской системы ПВО это очередной вызов.

Related video

Ночью 9 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, среди целого вороха разнообразных ракет были и "Кинжалы". Это ставит новые вызовы перед Киевом. Об этом сообщает милитари отдел Forbes.

По данным Воздушных сил Украины, ВС РФ запустили целый ряд ракет и БПЛА:

28 крылатых ракет Х-101/Х-555;

20 крылатых ракет "Калибр";

6 крылатых ракет Х-22;

6 ракет Х-47 "Кинжал";

8 управляемых ракет Х-31П/Х-59;

13 зенитных ракет С-300;

8 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

В издании отмечают, что удар таким разнообразным количеством ракет говорит о том, что РФ бросает в бой все, что у них есть. Массовое применение ракет С-300 выглядит актом отчаяния, так как этот комплекс разрабатывался как средство ПВО. Они не обладают высокой точностью, а вес боеголовки составляет 150 кг — это примерно в 3 раза меньше, чем у Х-101.

Однако наибольшим сюрпризом в издании назвали удар ракет "Кинжал". За все время полномасштабной войны их применяли всего несколько раз. Гиперзвуковая ракета "Кинжал" — это одно из разрекламированных "супероружий Путина". Однако у аналитиков возникают вопросы, действительно ли "Кинжал" является гиперзвуковой ракетой.

Х-47 является модифицированный версией баллистической ракеты "Искандер", что в свою очередь является квазибаллистической ракетой. Это означает, что "Кижал" запускают с самолета на большой высоте, чтобы ракета могла иметь достаточный запас топлива для развития высокой скорости. Ее траектория отличается от баллистической, она летит по низкой траектории, что делает ее сложной для перехвата целью.

В издании резюмируют, что в любом случае использование "Кинжалов" приводит к тому, что перед противовоздушной обороной появляются новые вызовы. Украина получит ЗРК Patriot, однако он не покроет территорию всей Украины, кроме того неизвестно, смогут ли они перехватывать "Кинжалы". Поэтому применение ракет Х-47 "Кинжал" — это поднятие ставок РФ.

Напомним, 9 марта в КМВА заявили, что ВС РФ могли нанести удар по Киеву ракетой "Кинжал". Ракета попала в один из объектов инфраструктуры.

10 марта в СМИ писали, что использование ракет "Кинжал" ВС РФ поменяет ход войны.