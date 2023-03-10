"Меняет ход войны": эксперт назвал эскалацией использование Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал"

По мнению эксперта, Украине необходимо средство для защиты от гиперзвуковых ракет. Однако западные истребители F-16 в этом не помогут.

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Бывший полковник ВВС США эксперт по обороне Джефф Фишер заявил, что использование гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал" является шагом эскалации со стороны России. Об этом пишет издание Newsweek.

По его словам, это меняет ход войны, так как Украина не может сбивать такие ракеты. Более того, это вызов для Соединенных Штатов Америки.

Издание пишет, что эскалация со стороны РФ происходит на фоне того, как Украина активно просит у США самолеты F-16. Фишер считает, что пока рано говорить о том, мотивирует ли использование Москвой "Кинжалов" разрешить поставки западных истребителей Киеву.

"Утверждение и отправка в Украину истребителей 4-го поколения, таких как F-16, не следует рассматривать как способность нейтрализовать угрозу, исходящую от Х-47. Скорее, F-16 или другие истребители предоставят Украине возможность бороться с и обеспечить превосходство в воздухе над своей суверенной территорией", — сказал Фишер.

Однако, как считает полковник ВВС Максимилиан Бремер, война России против Украины показала, что так называемое "господство в воздухе" получается завоевать не за счет самолетов, а при помощи мобильных средств ПВО.

"Любая попытка Украины завоевать превосходство в воздухе будет дорогостоящей ошибкой, которую она не может себе позволить, учитывая все еще значительное количественное преимущество России", — отметил он.

Напомним, что в ночь на 9 марта ВС РФ осуществили пуски десятков ракет по территории Украины. Взрывы раздались в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской и Кировоградской областях. В отдельных областях тревога длится более пяти часов.

Как позже сообщили в Киевской городской военной администрации, тревога в столице продолжалась почти 7 часов. По столице выпустили барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе Shahed, несколько видов крылатых ракет, в том числе "Кинжал", которая попала в объект инфраструктуры.