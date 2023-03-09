Пуски "Кинжалов", прилеты по ТЭС и гибель мирных жителей: детали утреннего обстрела Украины

Россияне выпустили в направлении Украины 81 ракету различного базирования, в том числе гиперзвуковые "Кинжалы". В Киеве двое человек были ранены, еще трое обратились за медпомощью, а во Львовской области есть жертвы среди гражданских. Фокус собрал в одном материале всю информацию об утреннем массированном обстреле Украины.

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9 марта Вооруженные силы Российской Федерации провели очередной массированный обстрел городов Украины. В ряде областей сообщается о повреждении объектов инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Фокус собрал в одном материале все, что известно об утреннем обстреле городов Украины.

Киев — "прилеты" и раненые гражданские

Мэр Киева Виталий Кличко 9 марта сообщил о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах столицы. Двое жителей Святошинского района получили ранения в результате падения обломков ракет, их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Еще трое граждан обратились за медпомощью. Также повреждены несколько автомобилей.

Кроме того, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, зафиксирован обстрел объекта энергетики в Киевской области.

Как позже сообщили в Киевской городской военной администрации, тревога в столице продолжалась почти 7 часов. По столице выпустили барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе Shahed, несколько видов крылатых ракет, в том числе "Кинжал", которая попала в объект инфраструктуры.

Львовская область — есть погибшие

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что в одном из сел в Злочевской общине погибли несколько человек. На месте работают пожарные.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате вражеской атаки в области погибли четверо человек.

"В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди", — рассказал Козицкий.

Пожар уничтожил три жилых дома, а также три авто, гараж и несколько хозяйственных построек.

Николаевская область — есть сбития ракет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 9 марта сообщил, что над областью сбили 9 вражеских ракет.

Фото: Скриншот

По его словам, ночь в городе и область прошли относительно спокойно.

Одесса — "прилеты" и разрушения

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате ракетного удара повреждены несколько линий электропередач и опора. В области ввели почасовые экстренные отключения света. Бригады энергетиков уже приступили к ремонтным работам.

В небе над Одесской областью сбили 6 ракет и один беспилотник. Более детальную информацию Марченко пообещал предоставить вечером.

Фото: Скриншот

Ранее Марченко также сообщал о том, что в Одессе зафиксировали "прилеты" по объекту инфраструктуры и нескольким жилым домам. О пострадавших не сообщается.

Житомир — россияне применили "Шахеды"

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что по городу ударили дронами-камикадзе Shahed. Есть попадание в подстанцию, в результате чего город остался без света и водоснабжения. Обошлось без пострадавших.

Харьков и область — более 15 ракетных ударов

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли по городу и области около 15 ударов. По предварительной информации, есть попадания в частній жилой дом в регионе. Информация о пострадавших уточняется.

ПВО сбила на юге 18 ракет и беспилотник

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона 9 марта сообщила, что было две волны атак, между которыми враг разведывал беспилотником. Всего сбито 19 целей: 18 ракет и один БПЛА.

"Предварительно есть информация о попадании в объекты критической инфраструктуры в нашей зоне ответственности. Они, собственно, и были целью врага. Есть попадания в Кировоградской, Одесской Винницкой и Криворожской областях. Обошлось без человеческих потерь. Мы понимали, что ракетная атака будет направлена на эти объекты и говорили, что маневры врага направлены на усыпление нашей бдительности. Сейчас в Черном море продолжают пребывать два ракетоносителя, которые снаряжены 16 ракетами типа "Калибр. Враг распределил ракеты на соответствующие волны, пытался отвлекать украинскую ПВО. В начале атак применялись "Шахеды", потом были применены ракеты разного типа: Х-22, Х-101, Х-59 и высокоточные "Калибры", которые были направлены на объекты критической инфраструктуры", — рассказала Гуменюк.

Днепр — есть погибшие и пострадавшие

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что регион был атаковат беспилотниками и ракетами. Предварительно известно, что один человек погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия. Над областью сбили 7 ракет.

Кроме того, враг бил по Никопольщине — более 40 снарядов выпустили по Никополю и Червоногригорьевской общине.

Запорожская АЭС полностью обесточена

Как сообщили в "Энергоатоме", из-за массированной ракетной атаки РФ по территории Украины 9 марта, Запорожская атомная электростанция обесточена.

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"Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате российских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени", — говорится в сообщении.

Россияне выпустили по Украине 81 ракету

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 9 марта сообщил, что ночью противник выпустил по стране 81 ракету разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, россияне совершили 8 пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.

"Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА Shahed-136/131", — сообщил Залужный.

Главнокомандующий добавил, что 8 управляемых авиационных ракет Х-31П та Х-59 не достигли своих целей "в следствии организованного противодействия".