Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ракетных ударов ВС РФ, – Энергоатом

В компании предупреждают, что если в течение определенного времени внешнее питание станции не возобновят, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира. По состоянию на 6.30, как сообщают в Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергообъектов в семи регионах Украины.

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Из-за массированной ракетной атаки РФ по территории Украины 9 марта, Запорожская атомная электростанция обесточена. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате российских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й. энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что если в течение указанного времени внешнее питание станции не возобновят, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Сообщается, что все находящиеся на подконтрольной Украине территории атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

В Минэнергетики Украины сообщили, что в настоящее время Запорожская АЭС работает на дизельных генераторах.

"В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. Сейчас станция работает на дизельных генераторах. Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС. Также по состоянию на 6:30 9 марта зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях», – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, что сегодня ночью, 9 марта, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел территории Украины. Взрывы раздались в нескольких регионах Украины. Под прицелом окупантов снова объекты критической инфраструктуры. Воздушная тревога продолжалась 5 часов. Из-за массированного обстрела в регионах начались экстренные отключения света.

Из-за массированной ракетной атаки в Украине произошла задержка поездов, а некоторые участки обесточены. Электрички в Киеве, в свою очередь, продолжают работать по графику.