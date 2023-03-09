Запорізька АЕС повністю знеструмлена через ракетні удари ЗС РФ, – Енергоатом

У компанії попереджають, що якщо протягом певного часу зовнішнє живлення станції не поновлять, може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Станом на 6:30, як повідомляють в Міненерго, зафіксовано обстріли енергооб’єктів у семи регіонах України.

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Через масовану ракетну атаку РФ по території України 9 березня, Запорізька атомна електростанція знеструмлена. Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Сьогодні, 9 березня 2023 року, о 3:53 ночі внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Зараз станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу", — йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що якщо протягом зазначеного часу зовнішнє живлення станції не поновлять, може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Повідомляється, що усі атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

У Міненергетики України повідомили, що на теперішній час Запорізька АЕС працює на дизельних генераторах.

"У результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС. Також станом на 6: 30 9 березня зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях",- зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл території України. Вибухи пролунали у кількох регіонах України. Під прицілом окупантів знову об'єкти критичної інфраструктури. Повітряна тривога тривала впродовж 5 годин. Через масований обстріл у регіонах почалися екстрені відключення світла.

Через масовану ракетну атаку в Україні сталася затримка потягів, а деякі ділянки знеструмлено. Електрички у Києві, своєю чергою, продовжують працювати за графіком.