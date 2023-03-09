Масовані удари по Україні 9 березня: вибухи пролунали у кількох містах, деталі (відео)

Вранці ЗС РФ здійснили пуски десятків ракет, а після прильотів почалися перебої з електропостачанням. Перші вибухи пролунали в Харкові, Одесі та Дніпрі, а місцева влада повідомляє як про прильоти, так і роботу ППО.

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ЗС РФ здійснили масований обстріл України 9 березня. У напрямку українських міст було випущено десятки ракет, а прильоти, як мінімум, зафіксовано у Харкові та Одесі. Через масований обстріл у регіонах почалися екстрені відключення світла. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про ранкову масштабну атаку по Україні.

Обстріл Харкова

Так, мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram повідомив, що у Харкові сталася ціла серія вибухів.

"Під прицілом — енергетична інфраструктура. У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом. Але ми вистоємо і все полагодимо", — написав він.

[ + – ] Прильоти у Харкові

Також голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що по місту та області завдали 15 ударів. Є влучення в житловий будинок. Також повідомив про проблеми зі світлом у регіоні.

"Під прицілом окупантів знову об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо є потрапляння до приватного житлового будинку на Харківщині. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", — написав Синєгубов.

[ + – ] Прильоти у Харкові

Потім місцева волонтерка Наталія Попова у Facebook уточнила інформацію про потрапляння до житлового будинку. За її словами, співробітники ДСНС дістали з будинку двох людей. Одна людина отримала допомогу на місці. Одна госпіталізована, стан легкий.

[ + – ] Приліт Харковом Фото: Скриншот

Також один із вибухів у Харкові вдалося зафіксувати на відео.

[ + – ] Приліт Харковом

Обстріл Одеси

Голова Одеської ОДА Максим Марченко в Telegram написав, що внаслідок масованого ракетного удару попадання ракет в об'єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки.

"На щастя, постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збитки ракет", — написав він.

[ + – ] Приліт на Одещині

Також речник оперативного штабу Одеської ОДА Сергій Братчук в ефірі телемарафону сказав, що в місті росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, але серед людей ніхто не постраждав. У місті превентивно відключили світло.

[ + – ] Сергій Братчук сказав, що в Одесі росіяни вдарили об'єктом критичної інфраструктури

Обстріл Дніпра

Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі та області. Окрім того, у багатьох жителів міста зникла електроенергія.

[ + – ] Вибух у Дніпрі

Ситуація у Черкаській області

Голова Черкаської ОДА Ігор Табурець написав у Telegram, що в області існує підвищена загроза ракетного удару.

"Також в області застосовано запобіжні відключення електроенергії. Енергетики вживають заходів для забезпечення енергосистеми", — написав він.

[ + – ] У Черкаській ОДА повідомляють про підвищену загрозу ракетним ударам

Обстріл Києва

Ще о 02:04 ночі Київська обласна воєнна адміністрація повідомила про загрозу ракетного удару.

"Загроза повітряної атаки. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях або в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", — сказано в повідомленні.

Потім о 04.24 з'явилося повідомлення про роботу ППО.

Крім того, про вибухи в Київській області, а також українській столиці повідомили і місцеві телеграм-канали. Після прильоту почалася пожежа. Через деякий час мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Голосіївському районі міста.

[ + – ] Вибух у Києві

Також зазначимо, що місцеві канали у Telegram повідомляли про вибухи у Львівській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Крім того, у ДТЕК вирішили запровадити у деяких регіонах екстрені відключення електроенергії. Так, подачу обмежили як мінімум у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

[ + – ] У ДТЕК повідомили про екстрені відключення електроенергії

На день раніше, 8 березня, британські журналісти розповіли, чому битва за Бахмут важлива для РФ та України. Росія намагається взяти Бахмут, місто на Донеччині, заради політичної перемоги, а Україна намагається виснажити російське військо настільки, наскільки це можливо.

Також 8 березня у розвідці США розповіли про плани Кремля. За словами Евріл Гейнс, Росія поглиблюватиме свої зв'язки з Китаєм, не дивлячись на міжнародний тиск на Пекін.