Путін знає про можливості своєї армії: у розвідці США розповіли про плани Кремля, — ЗМІ

За словами Евріл Хейнс, Росія поглиблюватиме свої зв'язки з Китаєм, незважаючи на міжнародний тиск на Пекін.

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Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, зменшить свої амбіції в Україні та зосередиться на утриманні вже захоплених територій. Про це заявила директор національної розвідки США Евріл Хейнс, пише Bloomberg.

За її словами, Путіну доведеться знайти зовнішніх постачальників боєприпасів та оголосити обов'язкову національну мобілізацію, якщо Росія хоче просунутися далі.

"Ми не очікуємо, що цього року російські збройні сили відновляться настільки, щоб досягти значних територіальних успіхів. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, на що здатна його армія, і, схоже, поки що зосереджений на більш обмежених військових цілях", — сказала вона.

Крім того, як повідомляється, у розвідці США припускають, що Росія поглиблюватиме свої зв'язки з Китаєм, попри міжнародний тиск на Пекін. У той самий час відносини навіть КНР лише стають дедалі більше напруженими.

У розвідці зазначили, що Китай нарощує свій потенціал ядерної зброї та нарощує свої можливості щодо знищення ворожих супутників у рамках ширших зусиль щодо зміцнення своїх збройних сил.

"Попри глобальну негативну реакцію на вторгнення Росії в Україну, Китай підтримуватиме дипломатичну, оборонну, економічну та технологічну співпрацю з Росією, щоб продовжувати спроби кинути виклик Сполученим Штатам", — зазначили у розвідці США.

Раніше повідомлялося, що МЗС Китаю пообіцяло допомогти Росії. Китайський міністр Цінь Гань звинуватив США у "роздмухуванні полум'я" війни постачанням озброєнь в Україну і розкритикував те, що мирний план КНР не ухвалили, хоча в РФ цю пропозицію високо оцінили.

Крім того, Сі Цзіньпін закликав військових КНР посилити армію. За словами глави КНР, Китаю потрібно краще використовувати технології, науку та промисловість, щоб не доводилося покладатися на інші країни.