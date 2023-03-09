Путин знает о возможностях своей армии: в разведке США рассказали о планах Кремля, — СМИ

По словам Эврил Хейнс, Россия будет углублять свои связи с Китаем, несмотря на международное давление на Пекин.

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Президент РФ Владимир Путин, вероятно, снизить свои амбиции в Украине и сосредоточится на удержании уже захваченных территорий. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, пишет Bloomberg.

По ее словам, Путину придется найти внешних поставщиков боеприпасов и объявить обязательную национальную мобилизацию, если Россия хочет продвинуться дальше.

"Мы не ожидаем, что в этом году российские вооруженные силы восстановятся настолько, чтобы добиться значительных территориальных успехов. Путин, вероятно, лучше понимает пределы того, на что способна его армия, и, похоже, пока сосредоточен на более ограниченных военных целях", — сказала она.

Кроме того, как сообщается, в разведке США предполагают, что Россия будет углублять свои связи с Китаем, несмотря на международное давление на Пекин. В то же время отношения США и КНР лишь становятся все более напряженными.

В разведке отметили, что Китай наращивает свой потенциал ядерного оружия и наращивает свои возможности по уничтожению вражеских спутников в рамках более широких усилий по укреплению своих вооруженных сил.

"Несмотря на глобальную негативную реакцию на вторжение России в Украину, Китай будет поддерживать дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжать попытки бросить вызов Соединенным Штатам", — отметили в разведке США.

Ранее сообщалось, что МИД Китая пообещал помочь России. Китайский министр Џинь Гань обвинил США в "раздувании пламени" войны поставками вооружений в Украину и раскритиковал то, что мирный план КНР не приняли, хотя в РФ это предложение высоко оценили.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал военных КНР усилить армию. По словам главы КНР, Китаю нужно лучше использовать технологии, науку и промышленность, чтобы не приходилось полагаться на другие страны.