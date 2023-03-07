"Невидимая рука толкает к эскалации": МИД Китая обещает помочь России

Китайский министр Џинь Гань обвинил США в "раздувании пламени" войны поставками вооружений в Украину и раскритиковал то, что мирный план КНР не приняли, хотя в РФ это предложение высоко оценили.

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Появились новые подробности выступления министра иностранных дел Китая Џинь Ганя на ежегодной парламентской сессии в Пекине. Сказанное во время первого брифинга главы китайского МИДа с тех пор, как он занял эту должность в декабре прошлого года, свидетельствует о продолжении агрессивной дипломатии КНР. Об этом сообщает Sky News.

По словам главы ведомства, Китай должен развивать отношения с Россией, поскольку мир становится все более неспокойным, а тесное взаимодействие между лидерами стран — Си Цзиньпином и Владимиром Путиным — стало якорем для китайско-российских отношений.

Но представитель МИДа не ответил определенно на вопрос о том, собирается ли Си Цзиньпин посетить Россию по завершении парламентской сессии, которая продлится еще неделю.

Министр также обвинил Запад в "раздувании пламени" войны путем поставок вооружений в Украину и высказался с критикой из-за того, что план КНР по мирному урегулированию в Украине не приняли, хотя его высоко оценили в России.

По его словам, усилия, направленные на мирные переговоры, неоднократно сводились на нет.

"Похоже, что некая невидимая рука подталкивает к затягиванию и эскалации конфликта, украинский кризис используется для обслуживания определенной геополитической повестки", — заявил дипломат.

"Процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее, а законные интересы безопасности всех сторон следует уважать", — отметил Цзинь.

Напомним, что возможные будущие поставки китайского оружия в Россию Цинь Гань сравнил с продажами американского оружия Тайваню. Он назвал "абсурдом" то, что "высокопоставленные представители США" вмешиваются в конфликт вокруг Тайваня, так как это "внутренний вопрос китайского народа".

Ранее Фокус сообщал, что Резников объяснил, чем Китай может помочь России. По его словам, под угрозой окажется оператор каждого дрона.