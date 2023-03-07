"Невидима рука штовхає до ескалації": МЗС Китаю обіцяє допомогти Росії

Китайський міністр Цінь Ґан звинуватив США у "роздмухуванні полум'я" війни постачанням озброєнь в Україну і розкритикував те, що мирний план КНР не ухвалили, хоча в РФ цю пропозицію високо оцінили.

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З'явилися нові подробиці виступу міністра закордонних справ Китаю Цінь Ґаня під час щорічної парламентської сесії в Пекіні. Сказане під час першого брифінгу глави китайського МЗС відтоді, як він обійняв цю посаду у грудні минулого року, свідчить про продовження агресивної дипломатії КНР. Про це повідомляє Sky News.

За словами глави відомства, Китай має розвивати відносини з Росією, оскільки світ стає дедалі неспокійнішим, а тісна взаємодія між лідерами країн — Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним стала якорем для китайсько-російських відносин.

Але представник МЗС не відповів на запитання про те, чи збирається Сі Цзіньпін відвідати Росію після завершення парламентської сесії, яка триватиме ще тиждень.

Міністр також звинуватив Захід у "роздмухуванні полум'я" війни шляхом постачання озброєнь в Україну і висловився з критикою через те, що план КНР щодо мирного врегулювання в Україні не ухвалили, хоча його високо оцінили в Росії.

За його словами, зусилля, спрямовані на мирні переговори, неодноразово зводилися нанівець.

"Схоже, що якась невидима рука підштовхує до затягування та ескалації конфлікту, українська криза використовується для обслуговування певного геополітичного порядку денного", — заявив дипломат.

"Процес мирних переговорів має розпочатися якнайшвидше, а законні інтереси безпеки всіх сторін слід поважати", — зазначив Цзінь.

Нагадаємо, що можливі майбутні постачання китайської зброї до Росії Цінь Ґан порівняв із продажем американської зброї Тайваню. Він назвав "абсурдом" те, що "високопоставлені представники США" втручаються в конфлікт навколо Тайваню, оскільки це є "внутрішнє питання китайського народу".

Раніше Фокус повідомляв, що Резніков пояснив, чим Китай може допомогти Росії. За його словами, під загрозою опиниться оператор кожного дрона.