"Чтобы выигрывать войны": Си Цзиньпин призвал военных КНР усилить армию

По словам Си Цзиньпина, Китаю нужно лучше использовать технологии, науку и промышленность, чтобы не приходилось полагаться на другие страны.

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В среду, 8 марта, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к представителям Народно-освободительной армии и военной полиции на ежегодной сессии парламента с требованием лучше использовать оборонные ресурсы. Об этом пишет Reuters.

"Китаю необходимо лучше использовать оборонную науку, технологии и промышленность, чтобы укреплять свою армию и побеждать в войнах", — цитируют китайского лидера журналисты.

Си Цзиньпин призвал китайские лаборатории быстрее проводить свои исследования касательно технологий, которые можно использовать в военной сфере. По его словам, это нужно для того, чтобы стране не приходилось надеяться на другие государства.

Глава КНР также подчеркнул, что цепочки военных поставок должны быть более стойкими и заявил о необходимости расширения инфраструктуры и формирования национальных резервов для оборонных задач.

Си утверждает, что военнослужащим нужно работать над устранением "стратегических рисков", однако не уточнил, что что имеет ввиду.

Авторы публикации отметили, что в Пекине никогда не отказывались от своих амбиций касательно установления контроля над Тайванем военным путем.

По данным издания, СМИ Китая активно критикуют провал Вооруженных сил Российской Федерации в Украине. Китайцы тщательно анализируют вооружение и технологии США, которые могут использоваться Тайванем против КНР.

Ранее, 7 марта, в МИД Китая ответили на требование США не поставлять вооружение РФ. Министр иностранных дел Китая Цинь Гань призвал другие страны не вмешиваться и сравнил возможное будущее снабжение Пекином ВС РФ с продажами оружия США Тайваню.

Американский политик и дипломат Джон Болтон заявил 6 марта, что США должны пересмотреть и увеличить свой ядерный потенциал на случай вооруженного противостояния России и Китаю.