"Не вмешивайтесь": в МИД Китая ответили на требование США не поставлять оружие России
По словам главы ведомства Цинь Ганя, Штаты просят Поднебесную не поставлять вооружение Кремлю, но при этом сами продают оружие Тайваню.
Во вторник, 7 марта, во время пресс-конференции глава китайского МИДа тов. Цинь Ган сравнил возможные будущие поставки оружия из Пекина в РФ с продажами американского оружия Тайваню. Об этом сообщает CNN.
"Почему США просят Китай не поставлять вооружения России, когда сами продают Тайваню?" — задался вопросом Цинь Ган.
По его словам, другие страны не имеют права вмешиваться.
Война в Украине: позиция Китая
Относительно войны в Украине он сказал, что "Китай не создавал этот кризис, не причастен к этому и не поставлял оружие ни одной из сторон", — сказал он.
"Китай всегда выносит свои собственные суждения и принимает независимые решения, учитывая выгоду, — сказал Цинь. — Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом, выбрали диалог; между раздуванием пламени и понижением температуры выбрали последнее", — пояснил он.
Пекин позиционирует себя как миротворца в войне в Украине, вместе с тем избегает термина "вторжение", дипломатические и экономические усилия направлены на поддержку Москвы.
Конфликт Китая и Тайваня
Цинь назвал "абсурдом", когда "высокопоставленные представители США" вмешиваются в конфликт вокруг Тайваня, что он считает "внутренним вопросом китайского народа".
"Ни у одной другой страны нет на это права", — пояснил он свою позицию.
В правящей коммунистической партии КНР называют Тайвань частью своей территории, несмотря на то, что демократический Тайвань никогда не был в составе КНР. Си Цзиньпин неоднократно отказывался исключить возможный военный сценарий "объединения" острова с материковым Китаем.
"Мы продолжим работать искреннее и приложим все возможные усилия для мирного объединения. Вместе с тем оставляем за собой право принятия всех необходимых мер", — заявил дипломат.
Ранее Фокус сообщал, что в Китае были недовольны Кремлем из-за того, что обсуждения поставок китайского оружия в Россию просочились в прессу. О переговорах Китая и России 3 марта написал журнал Economist.
Напомним, что война в Украине облегчает задачу для США по изоляции Китая "на его заднем дворе", об этом 6 марта сообщило CNN.