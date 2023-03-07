"Не вмешивайтесь": в МИД Китая ответили на требование США не поставлять оружие России

По словам главы ведомства Цинь Ганя, Штаты просят Поднебесную не поставлять вооружение Кремлю, но при этом сами продают оружие Тайваню.

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Во вторник, 7 марта, во время пресс-конференции глава китайского МИДа тов. Цинь Ган сравнил возможные будущие поставки оружия из Пекина в РФ с продажами американского оружия Тайваню. Об этом сообщает CNN.

"Почему США просят Китай не поставлять вооружения России, когда сами продают Тайваню?" — задался вопросом Цинь Ган.

По его словам, другие страны не имеют права вмешиваться.

Война в Украине: позиция Китая

Относительно войны в Украине он сказал, что "Китай не создавал этот кризис, не причастен к этому и не поставлял оружие ни одной из сторон", — сказал он.

"Китай всегда выносит свои собственные суждения и принимает независимые решения, учитывая выгоду, — сказал Цинь. — Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом, выбрали диалог; между раздуванием пламени и понижением температуры выбрали последнее", — пояснил он.

Пекин позиционирует себя как миротворца в войне в Украине, вместе с тем избегает термина "вторжение", дипломатические и экономические усилия направлены на поддержку Москвы.

[ + – ] Фото: XinHua | Министр иностранных дел Китая Цинь Гань

Конфликт Китая и Тайваня

Цинь назвал "абсурдом", когда "высокопоставленные представители США" вмешиваются в конфликт вокруг Тайваня, что он считает "внутренним вопросом китайского народа".

"Ни у одной другой страны нет на это права", — пояснил он свою позицию.

В правящей коммунистической партии КНР называют Тайвань частью своей территории, несмотря на то, что демократический Тайвань никогда не был в составе КНР. Си Цзиньпин неоднократно отказывался исключить возможный военный сценарий "объединения" острова с материковым Китаем.

"Мы продолжим работать искреннее и приложим все возможные усилия для мирного объединения. Вместе с тем оставляем за собой право принятия всех необходимых мер", — заявил дипломат.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае были недовольны Кремлем из-за того, что обсуждения поставок китайского оружия в Россию просочились в прессу. О переговорах Китая и России 3 марта написал журнал Economist.

Напомним, что война в Украине облегчает задачу для США по изоляции Китая "на его заднем дворе", об этом 6 марта сообщило CNN.