"Не втручайтесь": в МЗС Китаю відповіли на вимогу США не постачати зброю Росії
За словами глави відомства Цінь Ганя, Штати просять Піднебесну не постачати озброєння Кремлю, але при цьому самі продають зброю Тайваню.
У вівторок, 7 березня, під час пресконференції голова китайського МЗС тов. Цінь Ган порівняв можливі майбутні поставки зброї з Пекіна до РФ із продажами американської зброї Тайваню. Про це повідомляє CNN.
"Чому США просять Китай не постачати озброєння Росії, коли самі продають Тайваню?" — поставив питання Цінь Ган.
За його словами, інші країни не мають права втручатися.
Війна в Україні: позиція Китаю
Щодо війни в Україні він сказав, що "Китай не створював цієї кризи, не причетний до цього і не постачав зброю жодній зі сторін", — сказав він.
"Китай завжди виносить свої власні судження і приймає незалежні рішення з огляду на вигоду, — сказав Цінь. — Між війною та миром ми вибрали мир; між санкціями та діалогом, вибрали діалог; між роздмухуванням полум'я та зниженням температури обрали останнє", — пояснив він.
Пекін позиціонує себе як миротворця у війні в Україні, натомість уникає терміну "вторгнення", дипломатичні та економічні зусилля спрямовані на підтримку Москви.
Конфлікт Китаю та Тайваню
Цінь назвав "абсурдом", коли "високопоставлені представники США" втручаються у конфлікт навколо Тайваню, що він вважає "внутрішнім питанням китайського народу".
"Жодна інша країна не має на це права", — пояснив він свою позицію.
У керівній комуністичній партії КНР називають Тайвань частиною своєї території, незважаючи на те, що демократичний Тайвань ніколи не був у складі КНР. Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся виключити можливий військовий сценарій "об'єднання" острова з материковим Китаєм.
"Ми продовжимо працювати щиро і докладемо всіх можливих зусиль для мирного об'єднання. Водночас залишаємо за собою право вжити всіх необхідних заходів", — заявив дипломат.
Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї були незадоволені Кремлем через те, що обговорення постачання китайської зброї до Росії просочилися в пресу. Про переговори Китаю та Росії 3 березня написав журнал Economist.
Нагадаємо, що війна в Україні полегшує завдання для США щодо ізоляції Китаю "на його задньому дворі", про це 6 березня повідомило CNN.