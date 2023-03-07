"Не втручайтесь": в МЗС Китаю відповіли на вимогу США не постачати зброю Росії

За словами глави відомства Цінь Ганя, Штати просять Піднебесну не постачати озброєння Кремлю, але при цьому самі продають зброю Тайваню.

Related video

У вівторок, 7 березня, під час пресконференції голова китайського МЗС тов. Цінь Ган порівняв можливі майбутні поставки зброї з Пекіна до РФ із продажами американської зброї Тайваню. Про це повідомляє CNN.

"Чому США просять Китай не постачати озброєння Росії, коли самі продають Тайваню?" — поставив питання Цінь Ган.

За його словами, інші країни не мають права втручатися.

Війна в Україні: позиція Китаю

Щодо війни в Україні він сказав, що "Китай не створював цієї кризи, не причетний до цього і не постачав зброю жодній зі сторін", — сказав він.

"Китай завжди виносить свої власні судження і приймає незалежні рішення з огляду на вигоду, — сказав Цінь. — Між війною та миром ми вибрали мир; між санкціями та діалогом, вибрали діалог; між роздмухуванням полум'я та зниженням температури обрали останнє", — пояснив він.

Пекін позиціонує себе як миротворця у війні в Україні, натомість уникає терміну "вторгнення", дипломатичні та економічні зусилля спрямовані на підтримку Москви.

[ + – ] Фото: XinHua | Міністр закордонних справ Китаю Цінь Гань

Конфлікт Китаю та Тайваню

Цінь назвав "абсурдом", коли "високопоставлені представники США" втручаються у конфлікт навколо Тайваню, що він вважає "внутрішнім питанням китайського народу".

"Жодна інша країна не має на це права", — пояснив він свою позицію.

У керівній комуністичній партії КНР називають Тайвань частиною своєї території, незважаючи на те, що демократичний Тайвань ніколи не був у складі КНР. Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся виключити можливий військовий сценарій "об'єднання" острова з материковим Китаєм.

"Ми продовжимо працювати щиро і докладемо всіх можливих зусиль для мирного об'єднання. Водночас залишаємо за собою право вжити всіх необхідних заходів", — заявив дипломат.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї були незадоволені Кремлем через те, що обговорення постачання китайської зброї до Росії просочилися в пресу. Про переговори Китаю та Росії 3 березня написав журнал Economist.

Нагадаємо, що війна в Україні полегшує завдання для США щодо ізоляції Китаю "на його задньому дворі", про це 6 березня повідомило CNN.