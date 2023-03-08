Учатся на ошибках россиян: китайская военная пресса "разносит" провал РФ в Украине, — Reuters

По данным издания, в Китае активно критикуют российскую армию и заявляют о победе Украины в информационной войне.

Related video

В китайской прессе активно критикуют провал россиян в войне против России. Об этом 8 марта пишет агентство Reuters.

Сообщается, что журналисты британского издания проанализировали 100 статей в более чем 20 оборонных журналах и выяснили, что в китайском военно-промышленном комплексе тщательно изучают влияние американского оружия и технологий, которые могут быть развернуты против китайских сил в войне за Тайвань.

Роль Starlink и БПЛА в неудачах России

Китайские военные обозреватели в своих работах подчеркивают озабоченность ролью Starlink, спутниковой сети, разработанной американской компанией SpaceX, в обеспечении связи военных Украины во время российских ракетных атак на энергосистему страны.

"Отличная работа спутников Starlink в этом российско-украинском конфликте, безусловно, побудит США и западные страны широко использовать Starlink в возможных военных действиях в Азии", — говорится в сентябрьской статье, написанной исследователями из Инженерного университета сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Авторы сочли, что Китаю, который стремится создать свою собственную подобную спутниковую сеть, "необходимо срочно" найти способы сбить или вывести из строя "Старлинки".

Также китайцы пришли к выводу, что война с беспилотниками заслуживает больших инвестиций.

"Эти беспилотные летательные аппараты будут служить "дверью для удара" в будущих войнах", — говорится в статье в журнале по танковой войне, опубликованной государственным производителем оружия NORINCO, поставщиком НОАК, где описывается способность беспилотников нейтрализовать оборону противника.

Роль западного оружия в поражении России

В статье, опубликованной в октябре, отмечалось, что Китай должен улучшить свои возможности по защите военной техники, учитывая "серьезный ущерб, нанесенный российским танкам, бронемашинам и военным кораблям" ракетами Stinger и Javelin, которыми управляли украинские бойцы.

В другой статье, опубликованной в октябре двумя исследователями из Национального университета обороны НОАК, анализируется эффект от поставок США высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS в Украину, а также то, стоит ли китайским военным беспокоиться.

"Если в будущем HIMARS осмелится вмешаться в дела Тайваня, то, что когда-то было известно как "средство, вызывающее взрыв", постигнет другая участь перед разными противниками", — говорится в заключении.

В статье авторы подчеркивают наличие у Китая собственной передовой ракетной системы, поддерживаемой разведывательными беспилотниками, и отмечают, что успех Украины с HIMARS зависел от обмена информацией о целях и разведданными США через Starlink.

Критика России в китайской прессе

В нескольких статьях китайские эксперты анализируют сильные стороны украинского сопротивления, включая диверсионные операции спецназа на территории России, использование приложения Telegram для получения информации от гражданского населения и оборону металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Многие другие статьи посвящены разбору ошибок оккупационных сил России. Так, в одной из них, опубликованной в журнале "Танковая война", говорится об устаревшей тактике и отсутствии единого командования, а в другой, опубликованной в журнале "Электронная война", говорится, что российские средства связи были недостаточны для того, чтобы противостоять НАТО в предоставлении разведданных украинцам, что приводило к дорогостоящим засадам.

В статье, опубликованной в этом году исследователями из Инженерного университета Народной вооруженной милиции, оцениваются выводы, которые Китай может сделать из подрыва Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.

Помимо поля боя, в работе освещается информационная война, которую, по мнению исследователей, выиграли Украина и ее союзники.

В одной из февральских статей исследователи из Университета информационной инженерии НОАК призывают Китай упреждающе подготовиться к глобальной реакции общественного мнения, подобной той, с которой столкнулась Россия.

Напомним, министр иностранных дел Китая Џинь Гань на ежегодной парламентской сессии в Пекине 7 марта заявил, что Китай должен развивать отношения с Россией, поскольку "мир становится все более неспокойным".

Ранее, 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, чем Китай может помочь России в войне с Украиной. По словам главы оборонного ведомства, при помощи Пекина Россия может помешать работе украинских дронов и открыть охоту на операторов.

Также напомним, 6 марта американский канал CNN сообщал, что полномасштабное вторжение России в Украину открыло для Соединенных Штатов и их партнеров в Тихоокеанском регионе возможность укрепить некогда испорченные отношения.