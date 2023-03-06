"Пекин окажется на задворках": война в Украине облегчила для США изоляцию Китая, — СМИ

Япония закупает ракеты "Томагавк" и удваивает оборонный бюджет. Филиппины же планируют совместное патрулирование Южно-Китайского моря с Австралией, США и Японией.

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Спустя год с тех пор, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, российско-китайский альянс Владимира Путина и Си Цзиньпина открыл для Соединенных Штатов и их партнеров в Тихоокеанском регионе возможность укрепить некогда испорченные отношения в пику Пекину. Об этом сообщает CNN.

В последние несколько месяцев Япония заявила, что удвоит оборонный бюджет и закупит у США оружие дальнего радиуса действия. Южная Корея, в свою очередь, признала, что стабильность в Тайваньском проливе важна для безопасности страны. Филиппины же говорят о совместном патрулировании Южно-Китайского моря с Австралией, Японией и США.

[ + – ] Фото: Минобороны Филиппин | Береговая защита Филиппин

По мнению аналитиков, подобных событий следовало ожидать и без войны в Украине, однако вторжение и поддержка действий Кремля со стороны КНР этому способствовали.

Журналисты отмечают, что, возможно, это и самые заметные инициативы, но дело ими не ограничивается — и Китай все больше "изолируется на собственном заднем дворе", т.к. отказывается выступить с осуждением вторжения в суверенную страну своего партнера и в то же время сохраняет военное давление на Тайвань.

Конституция Японии после Второй мировой ограничивала вооруженные силы лишь "самообороной". Теперь же в планах Токио — закупить у США крылатые ракеты "Томагавк" большой дальности, которыми можно будет и наносить удары и по Китаю.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на крупной оборонной конференции в Сингапуре прошлым летом заявил, что сегодняшняя Украина — это Восточная Азией завтра.

"Японцы, безусловно, обратили внимание на происходящее в Украине, и это заставило их чувствовать себя более уязвимыми как государство", — считает Джон Брэдфорд, старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратмана в Сингапуре.

Основная угроза Японии исходит от Китая, который недавно заявил, что военный бюджет на 2023 год будет увеличен на 7,2%. Такая тенденция наблюдается уже третий год подряд за последнее десятилетие.

Напомним, что, по мнению исследователей из Австралийского института стратегической политики, Китай побеждает Запад в гонке технологий.

Ранее Фокус сообщал, что американский самолет-разведчик появился возле Тайваня, а Китай, в свою очередь, поднял в небо истребитель для его перехвата.