Китай побеждает Запад в гонке технологий: страна лидирует по 37 из 44 важных пунктов

Аналитики из ASPI пришли к выводу, что Китай сильнее США и Европы вместе взятых не только в технике, но и в науке.

Related video

Согласно отчету Австралийского института стратегической политики (ASPI), КНР находится в более выгодном положении в плане технологий, чем страны Запада, пишет aljazeera.com.

В документе указывается, что из 44 важнейших технологий, КНР обогнала всех, заняв первое место. Стране удалось развить 37 технологических направлений из 44-х. Европейские страны и США проигрывают по пунктам, которые касаются научных открытий, испытаний новых технологий. Аналитики подчеркивают, что Китай может стать ведущей мировой технологической сверхдержавой. В этой стране весьма продвинуты технологически такие сферы, как оборона, космические исследования, робототехника, энергетика, окружающая среда, биотехнологии, искусственный интеллект (ИИ), передовые материалы, квантовые вычисления.

В докладе ASPI сообщается, что ключевыми областями, в которых доминирует Китай, стали:

дроны,

машинное обучение,

электрические аккумуляторы,

ядерная энергетика,

фотогальваника,

квантовые компьютеры,

добыча критически важных полезных ископаемых.

По данным ASPI, первенство КНР в некоторых сферах деятельности настолько укоренилось, что 10-ка лучших мировых научно-исследовательских институтов состоит сплошь из китайских НИИ. Для сравнения: США лидируют всего в 7-ми важнейших технологиях, включая системы космических запусков и квантовые вычисления. Южная Корея лидирует в 20-ти ведущих технологиях, а Германия — в 17-ти.

Эксперты из ASPI заявили, что технологическое лидерство Китая должно стать "тревожным звонком для демократических стран".

[ + – ] Рейтинг передовых стран с точки зрения технологий: Australian Strategic Policy Institute Фото: Australian Strategic Policy Institute

"В долгосрочной перспективе ведущая позиция Китая в области научных исследований может привести к тому, что эта страна преуспеет не только в текущем технологическом развитии почти во всех секторах, но и в разработке технологий будущего", — говорится в комментарии ASPI. — "Без соответствующего контроля, это государство, ведущее свои исследования непрозрачно, скрывая результаты деятельности от гражданского общества и СМИ, усиливая ВПК, сможет диктовать правила развития технологий и укрепить свое влияние в мире".

Аналитический центр дал 23 рекомендации западным странам, их партнерам и союзникам. Предлагается создать суверенные фонды благосостояния для финансирования исследований и разработок, упростить процесс получения виз для учеными и айтишниками, привлечь гранты, активнее сотрудничать между собой, создавая новые государственно-частные партнерства.

"США и Китай вовлечены в острую конкуренцию за власть и влияние, что подтолкнуло их к разъединению экономик. Администрация президента США Джо Байдена ввела ряд мер экспортного контроля и налоговых льгот, направленных на то, чтобы затормозить китайскую технологическую отрасль и восстановить внутреннее производство.

В четверг Министерство торговли США добавило подразделения китайской генетической компании BGI и фирмы облачных вычислений Inspur в черный список за поддержку ВПК и содействие правительственному надзору", — заключили авторы материала.

Ранее мы писали о том, что китайские военные летчики протестировали ИИ. Машина смогла победить опытного пилота в воздушном бою.