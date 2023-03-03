Китай перемагає Захід у гонці технологій: країна лідирує по 37 із 44 важливих пунктах

Аналітики з ASPI дійшли висновку, що Китай сильніший за США та Європу разом узятих не тільки в техніці, а й у науці.

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Згідно зі звітом Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI), КНР перебуває у більш вигідному становищі в плані технологій, ніж країни Заходу, пише aljazeera.com.

У документі зазначається, що із 44 найважливіших технологій КНР обігнала всіх, посівши перше місце. Країні вдалося розвинути 37 технологічних напрямів із 44-х. Європейські країни та США програють за пунктами, які стосуються наукових відкриттів, випробувань нових технологій. Аналітики наголошують, що Китай може стати провідною світовою технологічною наддержавою. У цій країні дуже просунуті технологічно такі сфери, як оборона, космічні дослідження, робототехніка, енергетика, довкілля, біотехнології, штучний інтелект (ШІ), передові матеріали, квантові обчислення.

У доповіді ASPI повідомляється, що ключовими галузями, де домінує Китай, стали:

дрони;

машинне навчання;

електричні акумулятори;

ядерна енергетика;

фотогальваніка;

квантові комп'ютери;

видобуток критично важливих корисних копалин.

За даними ASPI, першість КНР у деяких сферах діяльності настільки вкоренилася, що десятка кращих світових науково-дослідних інститутів складається з китайських НДІ. Для порівняння: США лідирують лише у 7-ми найважливіших технологіях, враховуючи системи космічних запусків та квантові обчислення. Південна Корея лідирує у 20-ти провідних технологіях, а Німеччина — у 17-ти.

Експерти з ASPI заявили, що технологічне лідерство Китаю має стати "тривожним дзвінком для демократичних країн".

[ + – ] Рейтинг передових країн із погляду технологій: Australian Strategic Policy Institute Фото: Australian Strategic Policy Institute

"У довгостроковій перспективі провідна позиція Китаю в галузі наукових досліджень може призвести до того, що ця країна досягне успіху не тільки в поточному технологічному розвитку майже в усіх секторах, а й у розробці технологій майбутнього", — йдеться в коментарі ASPI. — "Без відповідного контролю, ця держава, яка веде свої дослідження непрозоро, приховуючи результати діяльності від громадянського суспільства та ЗМІ, посилюючи ВПК, зможе диктувати правила розвитку технологій і зміцнити свій вплив у світі".

Аналітичний центр дав 23 рекомендації західним країнам, їхнім партнерам і союзникам. Пропонується створити суверенні фонди добробуту для фінансування досліджень і розробок, спростити процес отримання віз для вчених та айтішників, залучити гранти, активніше співпрацювати між собою, створюючи нові державно-приватні партнерства.

"США та Китай залучені до гострої конкуренції за владу та вплив, що підштовхнуло їх до роз'єднання економік. Адміністрація президента США Джо Байдена ввела низку заходів експортного контролю і податкових пільг, спрямованих на те, щоб загальмувати китайську технологічну галузь та відновити внутрішнє виробництво.

У четвер Міністерство торгівлі США додало підрозділи китайської генетичної компанії BGI та фірми хмарних обчислень Inspur у чорний список за підтримку ВПК та сприяння урядовому нагляду", — підсумували автори матеріалу.

Раніше ми писали про те, що китайські військові льотчики протестували ШІ. Машина змогла перемогти досвідченого пілота у повітряному бою.