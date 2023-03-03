Військові провели реальний повітряний бій між ШІ та пілотом – результат вразив усіх

ШІ реагував блискавично, передбачаючи дії людини.

Related video

Китайський центр аеродинамічних досліджень та розробок вирішив зіштовхнути в небі двох асів: справжнього пілота та літак під управлінням ШІ, повідомляє South China Morning Post. Бій пройшов у небі, але не на бойових, а на невеликих моделях літаків і метою було не знищення, а тактична перемога одного суперника над іншим.

ШІ реагував блискавично, передбачаючи дії людини. Літак під управлінням штучного інтелекту протягом усього бою щільно тримався позаду противника — справжнього аса, який дистанційно керував моделлю свого літака. Пілот пробував обдурити ШІ за допомогою різноманітних тактик: намагався заманювати його, імітувати різке падіння вниз, різко змінював швидкість та напрямок польоту, але ШІ розгадав усі трюки. Весь бій зайняв лише півтори хвилини, оскільки пілотові так і не вдалося обдурити нейромережу.

"ШІ скоро стане королем неба", — кажуть китайські вчені, адже комп'ютеру не страшні навантаження, він реагує моментально, вміє прораховувати безліч ходів противника і зовсім не дбає про власну безпеку, застосовуючи всілякі ризиковані фігури пілотажу.

Але поки що технологія керування літаками під керівництвом ШІ все ще не ідеальна: нейромережу потрібно постійно навчати та закладати у неї нові дані. Однак китайські вчені впевнені, що скоро зможуть створити кібер-пілота, який зможе навчатися під час реального польоту та покращувати свої характеристики практично без наземної підтримки.

Раніше Фокус писав, що винищувач F-16 ВПС США цілих 17 годин управлявся ШІ: пілоти-випробувачі тепер не потрібні.