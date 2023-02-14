Винищувач F-16 цілих 17 годин керувався ШІ: пілоти-випробувачі тепер не потрібні

Система штучного інтелекту дозволяє імітувати характеристики інших літаків на одній моделі.

Related video

На військовій авіабазі "Едвардс" у Каліфорнії пройшли випробування спеціального літака VISTA X-62A, яким керував штучний інтелект, повідомляє компанія Lockheed Martin, яка стоїть за розробкою моделі. Випробувальний винищувач побудований на базі добре відомого та перевіреного часом F-16, який оснастили системою VISTA (Variable In-Flight Simulation Test Aircraft).

VISTA — це єдиний у своєму роді навчальний літак, розроблений Lockheed Martin Skunk Works у співпраці з корпорацією Calspan для TPS ВПС США. Побудована на відкритій системній архітектурі VISTA оснащена програмним забезпеченням, яке дозволяє їй імітувати льотно-технічні характеристики інших літаків.

Крім того, винищувач інтегровано в систему автономного управління моделюванням (SACS), що дозволило літаку самостійно протриматися в небі 17 годин поспіль без допомоги пілота. В основі системи SACS лежить загальнокорпоративна архітектура відкритих систем Skunk Works (E-OSA), на якій базується корпоративний комп'ютер для місій Einstein Box.

Крім того, VISTA дозволить вносити коригування в систему з урахуванням характеристик інших винищувачів, що розробляються, з тим, щоб випробувальна модель могла перевірити на собі ці нововведення. Зараз компанія разом із ВПС США готується до наступних випробувань ШІ у винищувачах і планує продовжити польоти у 2023 році.

Раніше Фокус писав, що дрони замінять бойові літаки та кораблі: чому БПЛА вигідніші та важливіші.