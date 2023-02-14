Истребитель F-16 целых 17 часов управлялся ИИ: пилоты-испытатели теперь не нужны

Система искусственного интеллекта позволяет имитировать характеристики других самолетов на одной модели.

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На военной авиабазе Эдвардс в Калифорнии прошли испытания специального самолета VISTA X-62A, которым управлял искусственный интеллект, сообщает компания Lockheed Martin, которая стоит за разработкой модели. Испытательный истребитель построен на базе хорошо известного и проверенного временем F-16, который оснастили системой VISTA (Variable In-Flight Simulation Test Aircraft).

VISTA — это единственный в своем роде учебный самолет, разработанный Lockheed Martin Skunk Works в сотрудничестве с корпорацией Calspan для TPS ВВС США. Построенная на открытой системной архитектуре, VISTA оснащена программным обеспечением, которое позволяет ей имитировать летно-технические характеристики других самолетов.

Кроме того, в истребитель интегрирована и система автономного управления моделированием (SACS), что позволило самолету самостоятельно продержаться в небе 17 часов кряду без помощи пилота. В основе системы SACS лежит общекорпоративная архитектура открытых систем Skunk Works (E-OSA), на которой основан корпоративный компьютер для миссий "Einstein Box".

Кроме того, VISTA позволит вносить корректировки в систему с учетом характеристик других разрабатываемых истребителей с тем, чтобы испытательная модель могла проверить на себе эти новшества. Сейчас компания вместе с ВВС США готовится к следующим испытаниям ИИ в истребителях и планирует продолжить полеты в 2023 году.

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