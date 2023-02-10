Дроны заменят боевые самолеты и корабли: почему БПЛА выгоднее и важнее

Япония полностью переорганизовывает ВВС и флот на фоне угроз со стороны Китая. Страна увеличила затраты на оборону с 1% до 2% от общего бюджета государства.

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Япония планирует провести глобальную реорганизацию вооруженных сил. Военное ведомство страны откажется от некоторых видов самолетов и вертолетов в пользу БПЛА, пишет издание Defenceone, которому стали известны подробности. Изменения коснутся и флота: эсминцы будут заменены фрегатами, которым требуется меньше личного состава для обслуживания.

Согласно стратегии наращивания защиты в связи активизировавшимся Китаем, силы самообороны Японии (страна не может иметь армию по итогам WWII) оснастят беспилотниками систем "атака/полезность", "миниатюрная атака" и "наблюдение", чтобы это не значило, говорят эксперты.

[ + – ] Боевые вертолеты Японии Фото: Соцсети

В документе указывается, что количество вертолетов будет сокращено, так же как количество разведывательных самолетов. Им на смену придут специализированные БПЛА, в том числе и ударные дроны и дроны-камикадзе. Это позволит высвободить значительный ресурс военных, которых перенаправят или переобучат для других специальностей.

В настоящее время Япония эксплуатирует около 50 ударных вертолетов Bell AH-1 Cobra и 12 вертолетов Boeing AH-64D Apache. Парк разведывательных машин включает 37 вертолетов Kawasaki OH-1 и около 100 легких вертолетов Hughes OH-6D Cayuse.

Морской флот так же подвергнется реорганизации. Устаревшие эсминцы классов "Асагири", "Хатакадзе" и "Абукума" заменят на фрегаты класса "Могами" с меньшими требованиями к экипажу.

Ранее Фокус сообщал, что новый китайский дрон-невидимка может произвести революцию.