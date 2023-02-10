Дрони замінять бойові літаки та кораблі: чому БПЛА вигідніша та важливіша

Японія повністю переорганізовує ВПС і флот на тлі загроз із боку Китаю. Країна збільшила витрати на оборону з 1% до 2% загального бюджету держави.

Related video

Японія планує здійснити глобальну реорганізацію збройних сил. Військове відомство країни відмовиться від деяких видів літаків і гелікоптерів на користь БПЛА, пише видання Defenceone, якому стали відомі подробиці. Зміни зачеплять і флот: есмінці будуть замінені фрегатами, яким потрібно менше особового складу для обслуговування.

Згідно зі стратегією нарощування захисту у зв'язку з Китаєм, що активізувався, сили самооборони Японії (країна не може мати армію за підсумками WWII) оснастять безпілотниками систем "атака/корисність", "мініатюрна атака" та "спостереження", що б це не означало, кажуть експерти.

[ + – ] Бойові гелікоптери Японії Фото: Соцмережi

У документі зазначається, що кількість гелікоптерів буде скорочена, так само як кількість розвідувальних літаків. Їм на зміну прийдуть спеціалізовані БПЛА, у тому числі й ударні дрони та дрони-камікадзе. Це дозволить звільнити значний ресурс військових, яких перенаправлять або перенавчать для інших спеціальностей.

Зараз Японія експлуатує близько 50 ударних вертольотів Bell AH-1 Cobra та 12 вертольотів Boeing AH-64D Apache. Парк розвідувальних машин включає 37 вертольотів Kawasaki OH-1 та близько 100 легких вертольотів Hughes OH-6D Cayuse.

Морський флот також зазнає реорганізації. Застарілі есмінці класів "Асагірі", "Хатакадзе" й "Абукума" замінять на фрегати класу "Могамі" з меншими вимогами до екіпажу.

Раніше Фокус повідомляв, що новий китайський дрон-невидимка може зробити революцію.