Новий китайський дрон-невидимка може зробити революцію: секрет у простому механізмі

Інженери вирішили прибрати рухливі закрилки, замінивши їх шаром стисненого повітря. Льотні випробування пройшли успішно.

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У Китаї тестують безпілотник-невидимку нового типу, який використовує стиснене повітря для маневрування. Про це пише китайська газета South China Morning Post.

Інженери з Китайського центру аеродинамічних досліджень та розробок у провінції Сичуань представили дрон, що нагадує зменшену версію американського стелс-бомбардувальника B2 Spirit, ось тільки літає без допомоги керування висоти, закрилків та інших рухомих елементів, які дозволяють змінювати напрямок за допомогою зустрічного потоку вітру. Він оснащений досить простим механізмом, який збирає повітря та випускає його шаром навколо крил, дозволяючи виконувати маневри під час польоту, наприклад, крен або тангаж.

Під час випробувального польоту безпілотник піднімався, котився та адаптувався до дисбалансу турбулентності, повністю використовуючи стиснене повітря всередині реактивного двигуна, тоді як елевони (закрилки) були зафіксовані нерухомо. Зазначається, що час відгуку БПЛА на команди оператора становив менше ніж 0,02 секунди.

Такий метод, вважають розробники, за ефективністю анітрохи не поступається традиційній технології для літаків. Понад те, він робить літальний апарат більш непомітним для радарів, оскільки механічні деталі, їх гострі краї, нерівності та зазори значно збільшують площу відображення сигналів.

"Форма літака-невидимки була ретельно розроблена з урахуванням аеродинаміки та малопомітності", — прокоментував керівник команди Чжан Лю.

Він додав, що у світі ще не було літаків, здатних одночасно здійснювати хитання і тангаж — кутовий рух щодо головної поперечної осі інерції. Зміна курсу літака часом вимагає великої потужності, особливо під час набору висоти, а забір великої кількості свіжого повітря з двигуна може призвести до різкої втрати тяги. Цю проблему інженери вирішили, відводячи зайве повітря від турбіни компресора двигуна. Таким чином вони повністю розділили забір повітря та створення тяги під час польоту.

Крім того, команда Чжана Лю заявила, що знайшла спосіб ефективно охолоджувати гаряче повітря у великих кількостях. Вони розмістили під крилом привід, що керує повітряними потоками, які надходять з різних напрямків, і створює крутний момент для керування положенням.

Китайський центр аеродинамічних досліджень і розробок у Сичуані займається також розробкою винищувача J-20 та гіперзвукової зброї. Вони вважають, що механізм управління за допомогою стисненого повітря може стати в нагоді і пілотованим літакам майбутнього, зробивши їх більш непомітними та дешевими.

У січні стало відомо, що Китай став світовим лідером з експорту бойових дронів — за останні 10 років країна продала 282 літальні апарати, а США — лише 12. Як зазначають експерти, китайці успішно копіюють західні технології та налагоджують масове виробництво.