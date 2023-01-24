Китай лідирує в експорті бойових дронів: інженери копіюють західні технології

За останні 10 років китайці продали 282 бойові БПЛА, тоді як США — лише 12.

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Головну роль в успіху Китаю на ринку бойових дронів відіграла завзятість, копіювання та удосконалення західних технологій, а також відмова США продавати свої бойові БПЛА у такі країни, як Йорданія, Ірак та ОАЕ, повідомляє Al Jazeera.

Аналітики кажуть, що китайські бойові безпілотники набагато дешевші від своїх американських аналогів, що приваблює покупців із близькосхідних країн та Африки. Наприклад, безпілотник Caihong 4 за технічними характеристиками майже ідентичний американському MQ-9 Reaper, а популярний Wing Loong 2 схожий на функціонал і можливості з MQ-1 Predator. Однак ціна разюче відрізняється: CH-4 і Wing Loong 2 оцінюються у суму від $1 млн до $2 млн, тоді як американський Reaper коштує $16 млн, а Predator — $4 млн.

Китайські бойові машини непогано себе показали в Іраку, заявляє місцева влада. Вони стверджують, що з 2018 року завдали за допомогою китайських БПЛА понад 260 повітряних нальотів на ІДІЛ із майже 100% результатом. Але бойові дрони виробництва Китаю використовуються у війні, а й у придушенні громадянських конфліктів у країнах, як М'янма і Ефіопія.

Саме з цієї причини США відмовляється постачати свої БПЛА до Йорданії, Іраку та ОАЕ. І подібним державам доводиться звертатися за допомогою до Китаю. Крім того, Китай виграє не тільки внаслідок низьких цін, але внаслідок гнучкої політики оплати за бойові безпілотники. Наприклад, у країни Африки, які багаті на природні ресурси Піднебесна постачає свої дрони в обмін на ресурси або на виплату.

[ + – ] Китайські бойові дрони можуть оснащуватися ракетами загальною вагою до 450 кг. Фото: Соцмережi

Також успіх китайської програми з виробництва бойових безпілотників експерти пов'язують із фінансуванням цієї галузі урядом Сі Цзіньпіна. Лідер КНР неодноразово заявляв, що безпілотники здатні глибоко змінити сценарії війни і запевнив, що Китай прискорить розвиток безпілотних технологій. Інтерес Китаю у сфері БПЛА зрозумілий, кажуть експерти, адже, напевно, саме БПЛА гратимуть одну з головних ролей у можливій військовій конфронтації через Тайвань.

За словами експертів, Китай зміг здійснити стрімкий ривок від копіювання західних безпілотних моделей до власних розробок лише за шість років. І ось тепер від Саудівської Аравії до М'янми та від Іраку до Ефіопії дедалі більше китайських бойових БПЛА розгортаються на полі бою.

Раніше Фокус писав, що Китайський бойовий дрон WZ-7 "Парний дракон" вперше пролетів біля берегів Японії.