Китайський дрон WZ-7 "Ширяючий дракон" уперше пролетів біля берегів Японії

Японські військові уважно стежать за діями китайців під час маневрів у Тихому океані.

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Міністерство оборони Японії заявило, що китайський військовий безпілотник WZ-7 пролетів поблизу островів Окінава та Міякодзіма. Про це пише агентство Reuter.

Згідно із заявою Міноборони, китайський дрон помітили 1 і 2 січня, він пролетів зі Східно-Китайського моря у бік Тихого океану, а потім розвернувся і подався на захід. WZ-7 вперше провів патрулювання біля берегів Японії, хоча й не входив у повітряний простір країни.

WZ-7 Soaring Dragon ("Ширяючий дракон") — це висотний БПЛА, який має конфігурацію, аналогічну американському безпілотнику RQ-4 Global Hawk виробництва Northrop Grumman. Він призначений для ведення повітряної розвідки та збору даних про наведення ракет. Його серійно випускали у Китаї з 2015 по 2016 роки, а в 2020 році провели модернізацію. Досить великий WZ-7 отримав дві пари крил, з'єднаних між собою. Передбачається, що така конструкція покращила аеродинамічні характеристики та спростила механізм керування польотом.

Характеристики дрона WZ-7:

довжина: 14,33 м;

розмах крила: 24,86 м;

висота: 5,41 м;

силова установка: двигун турбореактивний Guizhou WP-13 або двигун невідомого типу;

крейсерська швидкість: 750 км/год;

максимальна дальність: 7 000 км;

тривалість польоту: 10 год;

практична стеля: 18 км.

Японія за останні два тижні підняла в повітря реактивні винищувачі та спрямувала літаки та військові кораблі, щоб стежити за китайським авіаносцем "Ляонін" і п'ятьма військовими кораблями, які проводили військово-морські маневри та льотні операції у Тихому океані. Японські війська почали уважно стежити за діями КНР після того, як 16 грудня китайська військово-морська група, до складу якої входили ракетні есмінці, пройшла між головним островом Окінава та островом Міякодзіма у західну частину Тихого океану зі Східно-Китайського моря.

25 грудня армія Китаю спрямувала 78 літаків, БПЛА та кораблів у зону ППО Тайваню, зокрема один розвідувальний WZ-7. 47 літаків перетнули медіану Тайванської протоки й увійшли до зони розпізнавання з південного заходу.

У вересні Китай показав новий безпілотник WZ-8 на авіасалоні у місті Чандунь. Апарат розміром із невеликий літак-винищувач отримав реактивний двигун, що висувається шасі та може розганятися до 3 700 км/год.