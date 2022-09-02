Китай показав БПЛА WZ-8: розганяється до 3 700 км/год і може знищити винищувач

Безпілотник призначений для розвідки, але за необхідності переходить у режим "камікадзе" для знищення літаків або авіаносців.

Китайські військові показали новий безпілотний літальний апарат Wuzhen-8 на авіасалоні в місті Чандунь. Аналітик Інь Сура опублікував відео на своїй сторінці в Twitter.

Wuzhen-8, також відомий як WZ-8, у Китаї розробляють ось уже кілька років як апарат для розвідки й ураження ворожої техніки, але досі китайці не повідомляли про будь-яке практичне застосування. Судячи з ролика, прототип розміром із невеликий літак-винищувач, володіє одним нерухомим крилом і шасі, що висувається. Ззаду розташовані два сопла реактивного двигуна.

У 2021 році WZ-8 представили на заході в місті Чжухай. За словами розробників, безпілотник може розвивати швидкість понад 3 махи (приблизно 3 700 км/год залежно від висоти) й обганяти більшість ракет ППО. За необхідності апарат може прискорюватися і перетворюватися на ракету-камікадзе для знищення винищувачів або авіаносців.

У передній частині корпусу аналітики помітили два виступи, ймовірно, для транспортування WZ-8 за допомогою стратегічного бомбардувальника H-6N. Радіус дії останнього становить понад 8 000 км, що значно розширює сферу застосування. Газета South China Morning Post у 2019 році припустила, що Wuzhen-8 відіграє ключову роль у конфлікті між США та Китаєм у Південно-Китайському морі.

Нещодавно писали, що в Китаї тестують гібридний дрон, який вміє літати, плавати та пірнати під воду. Розробники впевнені: завдяки підводному режиму їх апарат уникатиме ворожих систем ППО. У повітрі БПЛА здатний розганятися до 120 км/год на крила, які прибираються для пірнання.

Повідомляли також, що в Росії скопіювали дрон китайської фірми DJI. Квадрокоптер представили на форумі "Армія-2022" під назвою ZALA 421-24, його відмінністю можна вважати лише дві антени у верхній частині апарату.