Китай показал БПЛА WZ-8: разгоняется до 3700 км/ч и может уничтожить истребитель

Беспилотные предназначен для разведки, но при необходимости переходит в режим "камикадзе" для уничтожения самолетов или авианосцев.

Китайские военные показали новый боевой беспилотный летательный аппарат Wuzhen-8 на авиасалоне в городе Чандунь. Аналитик Инь Сура опубликовал видеозапись на своей странице в Twitter.

Wuzhen-8, также известный как WZ-8, в Китае разрабатывают вот уже несколько лет как аппарат для разведки и поражения вражеской техники, но до сих пор китайцы не сообщали о каком-либо практическом применении. Судя по ролику, прототип размером с небольшой самолет-истребитель, обладает одним неподвижным крылом и выдвигаемым шасси. Сзади расположены два сопла реактивного двигателя.

В 2021 году WZ-8 представили на мероприятии в городе Чжухай. По словам разработчиков, беспилотник может развивать скорость более 3 Махов (около 3700 км/ч в зависимости от высоты) и обгонять большинство ракет ПВО. При необходимости аппарат может ускоряться и превращаться в ракету-камикадзе для уничтожения истребителей или авианосцев.

В передней части корпуса аналитики заметили два выступа, вероятно, для транспортировки WZ-8 при помощи стратегического бомбардировщика H-6N. Радиус действия последнего составляет более 8000 км, что значительно расширяет область применения. Газета South China Morning Post в 2019 году предположила, что Wuzhen-8 сыграет ключевую роль в конфликте между США и Китаем в Южно-Китайском море.

Недавно писали, что в Китае тестируют гибридный дрон, который умеет летать, плавать и нырять под воду. Разработчики уверены: благодаря подводному режиму их аппарат будет уходить от вражеских систем ПВО. В воздухе БПЛА способен разгоняться до 120 км/ч на крылья, которые убираются для ныряния.

Сообщали также, что в России скопировали дрон китайской фирмы DJI. Квадрокоптер представили на форуме "Армия-2022" под названием ZALA 421-24, его отличительной особенностью можно считать лишь две антенны в верхней части аппарата.