В Китае тестируют дрон, который умеет летать, плавать и уходить от ПВО ныряя под воду

Прототип гибридного беспилотника может разогнаться в воздухе до 120 км/ч.

В Нанкинском университете аэронавтики и астронавтики (Китай) группа ученых создала и протестировала беспилотник, способный плыть под водой и летать в воздухе. Результаты исследования были опубликованы в журнале Unmanned Systems Technology, сообщает scmp.com.

Беспилотник-подлодка имеет крылья, размах которых составляет 2 м. По задумке, оригинальный дрон будет большего размера, а вот прототип пока сделали довольно маленьким.

Самым сложным было сделать так, чтобы устройство беспрепятственно переходило в каждый из трех режимов — подводный, надводный и воздушный. Издание отмечает, что британские инженеры, работающие над аналогичным беспилотником, применили ускорители на ацетилене. Однако их китайские коллеги решили проблему иначе. Они сделали крылья БПЛА складными: когда устройство садится на воду, крылья убираются, и после этого оно ныряет, а когда поднимается из воды, то снова расправляет крылья, набирает скорость и взлетает, как это делают птицы.

[ + – ] Китайский дрон-гибрид Фото: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Дрон оснастили 4-мя пропеллерами, как у обычных квадрокоптеров. Примечательно, что 2 передних пропеллера способны менять угол наклона, это и обеспечивает маневренность беспилотника. Известно также, что прототип может разогнаться в воздухе до 120 км/ч. СМИ пишет, что для того, чтобы уйти от систем ПВО авианосцев, дрону необходимо набирать скорость 150 км/ч. Вероятно, что модель доработают и она будет на это способна. Ученые подчеркивают, что дрон может уйти от преследования в воздухе, нырнув под воду, и таким образом он будет неуязвим. Однако для этого необходимо, чтобы поблизости был какой-то водоем.

Название устройства, его характеристики и даже внешний вид пока что не раскрываются.

Ранее мы сообщали о том, что американские инженеры разработали беспилотник-амфибию. Устройство будут использовать для поиска затонувших кораблей.

Также информировали о новой системе захвата дронов, которая позволяет словить БПЛА-нарушителя, не повредив его пропеллеры и корпус.