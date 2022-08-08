В США создали уникальный дрон для поиска сокровищ: как он работает (видео)

Аппарат SeaSearcher сканирует морское дно в поисках затонувших предметов и даже определяет, из какого металла они сделаны.

Компания Seafarer Exploration из Флориды, США, разрабатывает беспилотный дрон SeaSearcher для поиска затонувших сокровищ. Об этом проекте рассказало издание New Atlas.

Конструкцию SeaSearcher придумал инженер Тим Рейнольдс, возглавляющий партнерскую компанию под названием Wild Manta. Подводный аппарат работает на аккумуляторах, может опускаться на глубину до 100 м и находить объекты, зарытые в морском дне на глубине до 10 м.

Двигаясь на уровне около 1 м от дна, аппарат излучает радиочастотные, электромагнитные и акустические волны с разной модуляцией (ритмичностью), а встроенный искусственный интеллект улавливает отклики от различных металлических предметов и составляет трехмерную цифровую карту их местоположения. Анализируя волны, алгоритмы определяют, на какой глубине залегают потенциальные сокровища и из какого материала они сделаны.

Географическое положение обнаруженных металлов определяется двумя способами. Во-первых, SeaSearcher тащит за собой буй, который плавает на поверхности воды, записывает GPS-координаты и передает исследователям. Такие меры приняли из-за того, что радиосигналы плохо распространяются под водой.

Так как трос должен быть слегка ослаблен, во время движения буй не может находиться прямо над беспилотником, поэтому используется система триангуляции ВМС США. Она представляет из себя платформу, которая крепится к борту катера и получает эхолокационные сигналы непосредственно от SeaSearcher.

[ + – ] Центр управления SeaSearcher Фото: Скриншот

Недавно исследователи провели испытания на месте кораблекрушения у берегов Флориды. SeaSearcher не нашел изделий из золота или серебра, но отыскал латунь, медь, алюминий, железо и нержавеющей стали.

"Мне дали право обыскивать старые испанские и другие затонувшие корабли вдоль береговой линии здесь, во Флориде. Все эти корабли пришвартовывались в Гаване, они загружались золотом из Нового Света и направлялись вверх по Гольфстриму, прежде чем отправиться через океан. Штормы тонули их на пути. Там более тысячи кораблекрушений, но проблема в том, что никогда не было оборудования, которое показало бы вам, где золото и серебро под песком", — поделился генеральный директор Seafarer Кайл Кеннеди.

SeaSearcher можно дистанционно направлять вручную, отправлять в автономное плавание по запрограммированной схеме или тащить вслед за судном. Seafarer не хочет делиться своими технологиями с конкурентами, поэтому решила предлагать свои дроны в аренду вместе с операторами. Компания планирует выйти на рынок через полгода, а до того времени попытается заработать денег поиском и продажей морских сокровищ.

"Мир не верит, что это устройство работает прямо сейчас. Как только мы докажем, что можем находить сокровища, то составим официальные документы, независимые тесты и все такое прочее. Но сейчас все, что мне нужно, это получить огромное количество золота и серебра, и тогда мне все равно, что думают остальные", — заявил Кайл Кеннеди.

Ранее флот Ирана показал дроны для запуска с кораблей и подлодок. Вооруженные силы страны создали первую дивизию, которая специализируется на использовании беспилотных аппаратов.

В марте в Великобритании нашли известный затонувший корабль-сокровище. HMS Invincible был украден у французов, но потерпел крушение и пролежал на дне около 260 лет. Исследователи нашли на нем множество ценных артефактов.