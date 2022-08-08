У США створили унікальний дрон для пошуку скарбів: як він працює (відео)

Апарат SeaSearcher сканує морське дно у пошуках затонулих предметів і навіть визначає, з якого металу вони виготовлені.

Компанія Seafarer Exploration із Флориди, США, розробляє безпілотний дрон SeaSearcher для пошуку затонулих скарбів. Про цей проєкт розповіло видання New Atlas.

Конструкцію SeaSearcher вигадав інженер Тім Рейнольдс, який очолює партнерську компанію під назвою Wild Manta. Підводний апарат працює на акумуляторах, може опускатися на глибину до 100 м-коду і знаходити об'єкти, зариті в морському дні на глибині до 10 м-коду.

Рухаючись на рівні близько 1 м від дна, апарат випромінює радіочастотні, електромагнітні та акустичні хвилі з різною модуляцією (ритмічністю), а вбудований штучний інтелект уловлює відбиття від різних металевих предметів і становить тривимірну цифрову карту їхнього розташування. Аналізуючи хвилі, алгоритми визначають, на якій глибині залягають потенційні скарби та з якого матеріалу вони виготовлені.

Географічне розташування виявлених металів визначається двома способами. По-перше, SeaSearcher тягне за собою буй, який плаває на поверхні води, записує GPS-координати та передає дослідникам. Таких заходів вжито через те, що радіосигнали погано поширюються під водою.

Оскільки як трос повинен бути трохи ослаблений, під час руху буй не може знаходитися прямо над безпілотником, тому використовується система тріангуляції ВМС США. Вона є платформою, яка кріпиться до борту катера і отримує ехолокаційні сигнали безпосередньо від SeaSearcher.

[ + – ] Центр управління SeaSearcher Фото: Скриншот

Нещодавно дослідники провели випробування на місці аварії корабля біля берегів Флориди. SeaSearcher не знайшов виробів із золота чи срібла, але знайшов латунь, мідь, алюміній, залізо та нержавіючу сталь.

"Мені дали право обшукувати старі іспанські та інші затонули кораблі вздовж берегової лінії тут, у Флориді. Всі ці кораблі пришвартовувалися в Гавані, вони завантажувалися золотом з Нового Світу і прямували вгору Гольфстріму, перш ніж вирушити через океан. Шторми тонули їх на шляху. Там більше тисячі аварії корабля, але проблема в тому, що ніколи не було обладнання, яке показало б вам, де золото і срібло під піском", — поділився генеральний директор Seafarer Кайл Кеннеді.

SeaSearcher можна дистанційно направляти вручну, відправляти в автономне плавання за запрограмованою схемою або тягнути за судном. Seafarer не хоче ділитися своїми технологіями з конкурентами, тому вирішила пропонувати свої дрони в оренду разом із операторами. Компанія планує вийти на ринок через пів року, а до того часу спробує заробити гроші пошуком та продажем морських скарбів.

"Світ не вірить, що цей пристрій працює прямо зараз. Як тільки ми доведемо, що можемо знаходити скарби, то складемо офіційні документи, незалежні тести і таке інше. Але зараз все, що мені потрібно, це отримати величезну кількість золота і срібла, і тоді мені байдуже, що думають інші", — заявив Кайл Кеннеді.

Раніше флот Ірану показав дрони для запуску з кораблів та підводних човнів. Збройні сили країни створили першу дивізію, що спеціалізується з використанням безпілотних апаратів.

У березні у Великій Британії знайшли відомий затонулий корабель-скарб. HMS Invincible був викрадений у французів, але зазнав аварії і пролежав на дні близько 260 років. Дослідники знайшли на ньому багато цінних артефактів.