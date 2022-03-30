Забытое на 260 лет сокровище: в Британии нашли известный затонувший корабль (фото)

Помимо судна ученым удалось найти и некоторые артефакты, включая шерстяную одежду, кожаную обувь, швабры, метлы и ведра. Все они выделялись необычайно хорошей сохранностью.

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В ходе своих недавних раскопок недалеко от побережья Портсмута ученые обнаружили затонувший корабль HMS Invincible, по иронии судьбы украденного у французов. Но что удивило экспертов больше всего, так это удивительная сохранность судна, пишет Express.

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История корабля

L’Invincible, как его называли французы, был построен в Рошфоре в 1744 году и захвачен британцами 3 года спустя в битве при мысе Финистерре. Королевский флот немедленно отправил его на знаменитую военно-морскую верфь "Портсмута", где его обмерили сверху донизу. Invincible имел две длинные палубы с широко расставленными орудийными портами, но что выделяло его больше всего, так это, то что он был быстрее и нес больше орудий, чем любой британский корабль.

[ + – ] Invincible имел две длинные палубы с широко расставленными орудийными портами, но что выделяло его больше всего, так это, то что он был быстрее и нес больше орудий, чем любой британский корабль

Invincible стал образцом для будущих британских кораблей, и к тому времени, когда адмирал Нельсон отправился на Трафальгарское сражение в 1805 году, 16 из 27 кораблей его флота были потомками Invincible. Однако в 1758 году судно потерпело крушение, когда село на мель. Экипаж несколько дней пытался исправить ситуацию, но в конечном итоге потерпел неудачу, смирившись с поражением и сделав все возможное, чтобы спасти хоть что-нибудь ценное.

В мае 1979 года рыбак у побережья Хэмпшира зацепился своими сетями за что-то, а вернувшись через несколько недель, понял, что это был Invincible, всего в 5 км от Портсмута.

Обнаружение судна

[ + – ] Длина Invincible составляла 52 м, а его обломки сейчас разбросаны на площади, примерно равной половине футбольного поля

Раскопки начались еще в восьмидесятых годах прошлого века, а с 2017 по 2019 год сюда прибыла команда во главе с морским археологом Дэн Паско, которая совершила более 1000 погружений в Те-Соленте. Длина Invincible составляла 52 м, а его обломки сейчас разбросаны на площади, примерно равной половине футбольного поля.

"Корабль так хорошо сохранился, что вы легко можете представить себе моряков, идущих по палубе", — отметили ученые.

[ + – ] Среди находок морские археологи обнаружили совершенно неповрежденную шерстяную одежду и кожаную обувь, а также множество других вещей

Invincible стал забытым национальным сокровищем, пролежавшим на морском дне Солента 260 лет. Корабль был погружен в ил, который лежит под смещающимися слоями песка. Ил содержит очень мало кислорода, поэтому бактерии, которые обычно вызывают гниение, не могут выжить. Именно поэтому многие артефакты, найденные на Invincible, так хорошо сохранились.

Среди находок морские археологи обнаружили совершенно неповрежденную шерстяную одежду и кожаную обувь, а также множество других вещей. Однако не все найденные артефакты находились в таком впечатляющем состоянии. Так, например, швабры, метлы и ведро уже имели несколько повреждений.

[ + – ] Как отмечают ученые, обнаруженные находки подтверждают тот факт, что экипаж был очень организован и дисциплинирован

Как отмечают ученые, обнаруженные находки подтверждают тот факт, что экипаж был очень организован и дисциплинирован, а жизнь на борту была не такой уж и ужасной.

Напомним, что ранее исследователи нашли в Мексиканском заливе обломки китобойного судна "Индустрия", возраст которого составляет 207 лет. Затонувший корабль проливает свет на жизнь африканских и коренных американских моряков, а также на трудности через которые они проходили на море и на суше.