Ученые разгадали тайну китобойного судна, которое затонуло 207 лет назад (фото)

Затонувший корабль поможет больше узнать о жизни африканских и коренных американских моряков, а также о проблемах, с которыми они сталкивались на море и на суше.

Обломки китобойного судна под названием "Индустрия" были недавно обнаружены на глубине 1,8 км под поверхностью Мексиканского залива и могут пролить свет на историю его разнообразного экипажа, пишет Mass Live.

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Возраст судна составляет 207 лет, он затонул 26 мая 1836 года после того, как шторм сломал мачты и пробил брешь в корпусе. Корабль был построен в 1815 году в Вестпорте, штат Массачусетс и в течение 20 лет использовался для охоты на китов через Атлантический океан, в Карибском бассейне и в Мексиканском заливе.

Как отмечают ученые, это единственное китобойное судно, которое затерялось в Мексиканском заливе из 214 китобойных экспедиций в период с 1780 по 1870-е годы.

[ + – ] Обнаруженные артефакты, помогли ученым подтвердить, что обломки корабля являются остатками "Индустрии"

Исследователи подтвердили принадлежность затонувшего корабля к потерянной "Индустрии" благодаря таким предметам на затонувшем судне, как чайники, которые использовались для переработки китового жира в масло, а также отсутствию остатков промысла, поскольку большая часть груза судна была спасена до его затопления, включая 36 000 л китового жира.

Благодаря исследованию библиотекаря Робина Уинтерса, ученые узнали и о судьбе экипажа "Индустрии". Как оказалось, команду спасло китобойное судно "Элизабет" после чего члены экипажа благополучно вернулись в Вестпорт.

Многие экипажи китобойной промышленности в то время состояли из потомков порабощенных африканцев, коренных американцев и многорасовых людей, которые служили в качестве основных членов экипажей и офицеров.

Как отметил Джеймс Дельгадо, доктор философии и старший вице-президент компании SEARCH Inc., если бы темнокожие члены экипажа, находившиеся на борту, сошли на берег штата Миссисипи, их бы посадили в тюрьму из-за их расовой принадлежности и могли продать в рабство. В то время южные рабовладельцы чувствовали угрозу со стороны смешанных по расе экипажей китобойных судов, прибывающих в южные порты, поскольку все члены команды были свободными и работали вместе за равную плату.

[ + – ] Место крушения судна

"История темнокожих и индейцев — это американская история, а обнаружение "Индустрии" служит важным напоминанием об их огромном вкладе в нашу страну", — заключил замминистра торговли США Дон Грейвс.

Грейвс также добавил, что затонувшее судно поможет исследователям узнать больше о жизни моряков, а также о проблемах, с которыми они сталкивались на море и на суше.

Напомним, что ранее ученым удалось найти корабль легендарного исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона. "Эндьюранс" достаточно хорошо сохранился, а на его корме даже можно прочесть название самого судна.