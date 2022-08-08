Инженеры придумали, как захватывать дроны прямо в воздухе, не роняя на землю

БПЛА-нарушители запутываются в шнурах и остаются висеть под аппаратом Eagle One как марионетки.

Европейский проект AUDROS (AUtonomous DROne System) нашел способ безопасно захватывать дроны в воздухе, не сбивая их на землю. Издание New Atlas выяснило, как работает технология.

Сейчас существует множество способов сбить дрон, включая излучатели помех ("глушилки") лазеры и даже другие летательные аппараты. Обычно БПЛА-охотники стреляют по сетями, которые запутывают лопасти аппаратов-нарушителей и заставляют их упасть на землю. Во время крушения устройство может повредиться от удара, и его придется ремонтировать. AUDROS предложила альтернативный способ борьбы с беспилотниками, позволяющий сохранить их.

"Подопытным охотником" выступил октокоптер Eagle One от чешского производителя Fly4Future, который заряжается от док-станции польской компании Dronehub. Когда система замечает вражеский дрон, Eagle One взлетает на перехват, зависает над нарушителем, раскладывает две стойки в нижней части корпуса и выпускает из них шнуры, наматывающиеся на лопасти. В итоге аппарат-жертва теряет способность летать и остается висеть в воздухе, подобно марионетке.

[ + – ] Дрон Eagle One поймал беспилотник-нарушитель Фото: New Atlas

New Atlas отметил, что похожие системы для ловли дронов уже существуют, но они позволяют захватить только один дрон, тогда как две стойки Eagle One могут задержать сразу пару. Технологию AUDROS недавно протестировали в Чехии совместно с тюремной службой, которая планирует использовать ее для борьбы с контрабандой запрещенных предметов в исправительные учреждения.

Ранее в Японии создали свой беспилотник для ловли дронов. Компания Secom представила охранный БПЛА, который выпускает сеть и захватывает более мелкие аппараты. Он летает со скоростью 10 км/ч и может также фотографировать людей или автомобили, нарушающие закон.

Писали также, что ВСУ применяет новую систему для борьбы с любыми дронами. Комплекс DedronePortable от компании Dedrone определяет тип беспилотников во время полета и частоты, на которых они работают, чтобы их "заглушить".