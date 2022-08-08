Інженери вигадали, як захоплювати дрони прямо в повітрі, не кидаючи на землю

Порушники БПЛА заплутуються в шнурах і залишаються висіти під апаратом Eagle One як маріонетки.

Європейський проєкт AUDROS (AUtonomous DROne System) знайшов спосіб безпечно захоплювати дрони в повітрі, не збиваючи їх на землю. Видання New Atlas з'ясувало, як працює технологія.

Зараз існує безліч способів збити дрон, враховуючи випромінювачі перешкод ("глушилки") лазери і навіть інші літальні апарати. Зазвичай БПЛА-мисливці стріляють по сітках, які заплутують лопаті апаратів-порушників і змушують їх впасти на землю. Під час аварії пристрій може пошкодитись від удару, і його доведеться ремонтувати. AUDROS запропонувала альтернативний спосіб боротьби з безпілотниками, що дозволяє їх зберегти.

"Піддослідним мисливцем" став октокоптер Eagle One від чеського виробника Fly4Future, який заряджається від док-станції польської компанії Dronehub. Коли система помічає ворожий дрон, Eagle One злітає на перехоплення, зависає над порушником, розкладає дві стійки в нижній частині корпусу та випускає шнури, що намотуються на лопаті. Унаслідок апарат-жертва втрачає здатність літати і залишається висіти в повітрі, подібно до маріонетки.

[ + – ] Дрон Eagle One упіймав безпілотник-порушник Фото: New Atlas

New Atlas зазначив, що схожі системи для лову дронів уже існують, але вони дозволяють захопити лише один дрон, тоді як дві стійки Eagle One можуть затримати одразу кілька. Технологію AUDROS нещодавно протестували в Чехії спільно з тюремною службою, яка планує використовувати її для боротьби з контрабандою заборонених предметів у виправні установи.

Раніше в Японії створили свій безпілотник для лову дронів. Компанія Secom представила охоронний БПЛА, який випускає мережу та захоплює дрібніші апарати. Він літає зі швидкістю 10 км/год і може фотографувати людей або автомобілі, що порушують закон.

Писали також, що ЗСУ застосовує нову систему для боротьби з будь-якими дронами. Комплекс DedronePortable від компанії Dedrone визначає тип безпілотників під час польоту та частоти, на яких вони працюють, щоб їх "заглушити".