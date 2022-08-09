У Китаї тестують дрон, який вміє літати, плавати і уникати ППО пірнаючи під воду

Прототип гібридного безпілотника може розігнатися у повітрі до 120 км/год.

У Нанкінському університеті аеронавтики та астронавтики (Китай) група вчених створила та протестувала безпілотник, здатний пливти під водою та літати у повітрі. Результати дослідження були опубліковані у журналі Unmanned Systems Technology, повідомляє scmp.com.

Безпілотник-підводний човен має крила, розмах яких становить 2 м. За задумом, оригінальний дрон буде більшого розміру, а ось прототип поки що зробили досить маленьким.

Найскладніше було зробити так, щоб пристрій безперешкодно переходив у кожен із трьох режимів — підводний, надводний та повітряний. Видання зазначає, що британські інженери, які працюють над аналогічним безпілотником, застосували прискорювачі на ацетилені. Проте їхні китайські колеги вирішили проблему інакше. Вони зробили крила БПЛА доладними: коли пристрій сідає на воду, крила забираються, і після цього він пірнає, а коли піднімається з води, то знову розправляє крила, набирає швидкість і злітає, як це роблять птахи.

[ + – ] Китайський дрон-гібрид Фото: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Дрон оснастили чотирма пропелерами, як у звичайних квадрокоптерів. Примітно, що 2 передні пропелери здатні змінювати кут нахилу, це забезпечує маневреність безпілотника. Відомо також, що прототип може розігнатися у повітрі до 120 км/год. ЗМІ пише, що для того, щоб уникнути систем ППО авіаносців, дрону необхідно набирати швидкість 150 км/год. Ймовірно, що модель доопрацюють, і вона буде на це здатна. Вчені підкреслюють, що дрон може уникнути переслідування в повітрі, пірнувши під воду, і таким чином він буде невразливий. Однак для цього необхідно, щоб поблизу була якась водойма.

Назва пристрою, його характеристики і навіть зовнішній вигляд поки що не розкриваються.

Раніше ми повідомляли про те, що американські інженери розробили безпілотник-амфібію. Пристрій будуть використовувати для пошуку затонулих кораблів.

Також інформували про нову систему захоплення дронів, яка дозволяє зловити БПЛА-порушника, не пошкодивши його пропелери та корпус.