В Китае представили сверхзвуковой БПЛА WZ-8 (фото)

По информации издания, дрон сможет транспортировать стратегический бомбардировщик, имеющий запас хода в 6000 км, что расширит возможности применения беспилотника.

На авиашоу в Чжухай показали беспилотный разведывательный дрон WZ-8 (Wuzhen-8) с максимальной скоростью в 3 Маха. Об этом сообщает китайское милитари-издание China-arms.

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Сообщается, что данный дрон способен выполнять целый ряд заданий, начиная от разведки поли боя, заканчивая поражением целей. Дрон WZ-8 способен развивать скорость свыше 3 Махов, что выше, чем у большинства ракет противоракетной обороны.

[ + – ] Двигателя разведывательно-ударного дрона Wuzhen-8 Фото: china-arms.com

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Жидкостная система питания позволяет контролировать расход топлива, в зависимости от целей. Если необходимо провести атаку, то ракетная система питания будет запускаться и давать больше мощности. Заявляется, что при необходимости БПЛА может быть замаскирован под высокоскоростную ракету для нанесения ударов по авианосцам или самолетам.

Также у WZ-8 имеется два выступа на верхней части корпуса, которая, вероятнее всего, позволит транспортировать БПЛА стратегическим бомбардировщиком H-6N. Радиус действия бомбардировщика — свыше 8000 км. Если дрон действительно будут перевозить H-6N, то это позволит существенно расширить диапазон применения беспилотника.

Напомним, в Китае также покажут новый ударный стелс-беспилотник Lijian, грузоподъемность которого составит больше 2 тонн. Также на выставке будет представлен БПЛА, способный летать на расстояния до 12 тыс. километров — CH-6. Помимо прочего в Китае на выставке покажут БПЛА Soar Dragon, работающий на высоте до 18,3 километров.