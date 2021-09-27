Проект "Острый меч". В КНР показали новый ударный стелс-беспилотник (фото)

Разработка ведется двумя китайскими компаниями, по информации СМИ, грузоподъемность БПЛА составит больше 2 тонн.

На выставке вооружения в Чжухае будет представлен новейший БПЛА Lijian (Острый меч), выполненный по схеме летающего крыла. Об этом сообщает Global Times.

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Беспилотник находится в разработке с 2009 года. Он разрабатывается компаниями Hongdu и Shenyang. Внешне он похож на американских беспилотник Х-47В UCAS-D.

[ + – ] X-47B UCAS-D Фото: Википедия

На данный момент технических деталей о новинке практически нет. Известно, что он имеет реактивный двигатель, трехпорное шасси размах крыла 14 метров. Lijian будет способен вести огонь по наземным целям бомбами, ракетами или другим вооружением. Грузоподъемность должна превысить две тонны.

[ + – ] Испытания дрона "Острый меч"

Поставки в армию, по информации Military Factory, должны начаться в 2022 году. Технические детали могут раскрыть после открытия выставки завтра, 28 сентября.

Напомним, в КНР представят реактивный БПЛА, способный летать на расстояние до 12 тыс. км. Также на выставке покажут БПЛА Soar Dragon, работающий на высоте до 18,3 километров. Его разработку ведут с 2009 года.