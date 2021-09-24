Работающий на высоте до 18,3 км. В Китае покажут новый БПЛА "Парящий дракон" (фото)

Беспилотник разрабатывают уже 12 лет. Один из вариантов его использования — слежение за авианосцами со сбором информации о них.

Корпорация авиационной промышленности Китая представит БПЛА с большой продолжительностью полета Soar Dragon (Парящий дракон) или WZ-7. Об этом сообщает Defense Blog.

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Стратегический беспилотник получил необычное расположение крыльев, они схожи с таковыми на истребителях. Сообщается, что он создан с использованием большого количества композитных материалов. Его создали для длительных миссий на больших высотах.

Вероятно, новый БПЛА будут использовать для ведения морского наблюдения за иностранными военными базами или боевыми кораблями. Его автономность и большая полезная нагрузка позволит ему следовать за авианосцами, собирая при базу данных о судне в течение длительного периода времени.

[ + – ] Рендер Soar Dragon Фото: Википедия

Известные характеристики беспилотника:

Длина — 14,3 м

Размах крыльев — 25 м

Высота — 5,4 м

Боевая нагрузка — 650 кг

Максимальная скорость — 750 км/ч

Высота полета — 18,3 км

Дальность полета — до 7000 км

Разработка беспилотника длится с 2009 года.

Напомним, в США показали новый проект стелс-беспилотника "Сын Ареса", способный перемещаться на скорости до 950 км/ч. Также в Турции ведут разработку нового Bayraktar TB3, который будет иметь почти в три раза больший максимальный взлетный вес.