Працює на висоті до 18,3 км. У Китаї покажуть новий БПЛА "Дракон, що ширяє" (фото)

Безпілотник розробляють уже 12 років. Один з варіантів його використання — стеження за авіаносцями зі збором інформації про нього.

Корпорація авіаційної промисловості Китаю представить БПЛА з великою тривалістю польоту Soar Dragon (Дракон, що ширяє) або WZ-7. Про це повідомляє Defense Blog.

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Стратегічний безпілотник отримав незвичайне розташування крил, вони схожі з такими на винищувачів. Повідомляється, що він створений з використанням великої кількості композитних матеріалів. Його створили для тривалих місій на великих висотах.

Ймовірно, новий БПЛА будуть використовувати для ведення морського спостереження за іноземними військовими базами або бойовими кораблями. Його автономність і велике корисне навантаження дозволить йому слідувати за авіаносцями, збираючи при цьому базу даних про судно протягом тривалого періоду часу.

[ + – ] Рендер Soar Dragon Фото: Вiкiпедiя

Відомі характеристики безпілотника:

Довжина — 14,3 м

Розмах крил — 25 м

Висота — 5,4 м

Бойове навантаження — 650 кг

Максимальна швидкість — 750 км/год

Висота польоту — 18,3 км

Дальність польоту — до 7000 км

Розробка безпілотника триває з 2009 року.

Нагадаємо, у США показали новий проєкт стелс-безпілотника "Син Ареса", здатний переміщатися на швидкості до 950 км/год. Також у Туреччині проводять розробку нового Bayraktar TB3, який матиме майже в три рази більшу максимальну злітну вагу.