"Син Ареса": в США показали новий проект стелс-безпілотника (фото)

Новий БПЛА буде здатний нести 453 кг корисного навантаження на швидкості до 950 км/год.

Американське дочірнє підприємство Scaled Composites разом із Northrop Grunmann представили новий БПЛА, який буде призначений для роботи в комплексі з іншими винищувачами або безпілотниками. Про це повідомляє мілітарі відділ The Drive.

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Розробка є продовженням проекту зі створення стелс-безпілотника, базується на БПЛА з кодовою назвою Model 403 і називається "Син Ареса". Безпілотник має у верхній частині корпусу повітрозабірник, два крила горизонтальних і два V-подібних оперення. Однак моделі "в залізі" на даний момент немає, є тільки рендери того, який вигляд матиме стелс-безпілотник.

[ + – ] Model 401

Model 437 матиме дальність дії близько 3000 морських миль (близько 5500 км), а також пересуватися на швидкості понад 950 км/год. Корисне навантаження складе 453 кг (1000 фунтів). Серед варіантів озброєння можуть бути ракети AI-120 типу "повітря-повітря".

В першу чергу безпілотник буде працювати в парі з іншими винищувачами або бортовими засобами розвідки.

Нагадаємо, сербська армія отримала 12 безпілотників з китайськими технологіями та озброєнням.

Раніше в США показали рендер першого гібридного БПЛА Voly M20 з дальністю польоту в 563 км.